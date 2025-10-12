Αφράτο κέικ μήλου με κακάο: Η συνταγή που θα λατρέψεις

Ένα αφράτο σπιτικό κέικ μήλου με κακάο για πρωινό και απογευματινό.

Κυριακή σήμερα και τι καλύτερο από ένα σπιτικό κέικ με απλά και αγνά υλικά. Αυτό το κέικ μήλου με κακάο είναι το ιδανικό σπιτικό γλυκό για όσους επιθυμούν μια μικρή απόλαυση. Με κάθε μπουκιά συνδυάζει την κλασική γεύση του μήλου με τη νοστιμιά της σοκολάτας, σε μια συνταγή που θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο: ένα κέικ αφράτο, υγρό στην ιδανική του υφή και με ισορροπημένη γλυκύτητα. Η υφή του το καθιστά κατάλληλο για κάθε περίσταση. Το πρωί, ένα κομμάτι από αυτό το κέικ μήλου με κακάο είναι ιδανικό να συνοδεύσει έναν πλούσιο καπουτσίνο ή ένα φλιτζάνι γάλα, για να ξεκινήσει η μέρα με ενέργεια και χαμόγελο.

Είναι ένα απλό, ευέλικτο γλυκό που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας. Τώρα που είμαστε στο φθινόπωρο αποτελεί εξαιρετική λύση για απογευματινό, συνοδευόμενο ίσως από τσάι ή έναν χυμό μήλου. Ο συνδυασμός ζουμερών μήλων και έντονου κακάο δημιουργεί μια ισορροπία γεύσεων που είναι ακαταμάχητη και κάθε μπουκιά γίνεται πραγματική απόλαυση. Ρουστίκ στην εμφάνιση του αλλά και εντυπωσιακό, είναι ένα γλυκό που ξέρει να εντυπωσιάζει. Μόλις το δοκιμάσετε, θα γίνει το αγαπημένο σας κέικ για πρωινό και απογευματινό τον Οκτώβριο.

www.brododicoccole.com

Υλικά

3 μήλα

2 μεσαία αυγά

160 γρ. ζάχαρη

120 γρ. γιαούρτι

70 γρ. ηλιέλαιο

150 γρ. αλεύρι (τύπου “0”)

50 γρ. αλεύρι φουντουκιού (μπορείς να το αντικαταστήσεις με αλεύρι αμυγδάλου)

40 γρ. κακάο άγλυκο

1/2 φακελάκι (8 γρ.) μπέικιν για κέικ

Εκτέλεση

Πλένουμε τα μήλα, τα ξεφλουδίζουμε, αφαιρούμε τα κουκούτσια και το ένα το κόβουμε σε φέτες και τα άλλα δύο σε κύβους. Τοποθετούμε τα διαφορετικά κοψίματα σε δύο ξεχωριστά μπολ και ρίζνουμε από πάνω λίγο χυμό λεμονιού ή ξίδι μήλου για να μην μαυρίσουν. Σε ένα μπολ, σπάμε τα δύο αυγά, προσθέτουμε τη ζάχαρη και τα χτυπάμε στο μίξερ μέχρι να γίνουν ένα ανοιχτόχρωμο μείγμα. Προσθέσουμε το γιαούρτι και το λάδι και ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι, το αλεύρι φουντουκιού, το κακάο και τέλος το μπέικιν, ανακατεύοντας με το μίξερ ώστε να ενσωματωθούν τα στερεά υλικά κάθε φορά που τα προσθέσαμε. Στη συνέχεια ρίχνουμε και τους κύβους μήλου στη ζύμη και ανακατεύουμε για να μοιραστούν ομοιόμορφα.

Αλείφουμε το ταψί με λίγο λάδι και πασπαλίζουμε με κακάο και ρίχνουμε μέσα τη ζύμη με τα μήλα. Αν χρειάζεται, ισιώνουμε την επιφάνεια με σπάτουλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις 180°C, σε στατική λειτουργία, για περίπου 45 λεπτά. Ελέγχουμε το ψήσιμο με μια οδοντογλυφίδα: αν βγει καθαρή, βγάζουμε το κέικ από τον φούρνο, αλλιώς ψήνουμε για άλλα 5 λεπτά ελέγχοντας ξανά. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει ελαφρώς στο ταψί, μετά το ξεφορμάρουμε και το τοποθετούμε σε πιατέλα. Διατηρείται για μερικές μέρες κάτω από καπάκι για γλυκά. Σε πολύ ζεστές περιόδους συνιστάται να φυλάσσεται στο ψυγείο. Καλή απόλαυση.