Το πιο cozy φθινοπωρινό πρωινό: Γαλλικό τοστ με κολοκύθα στο air fryer

Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε αυτό το γαλλικό τοστ με κολοκύθα στο air fryer. Είναι μια λαχταριστή εκδοχή του κλασικού πρωινού, με ζεστές, αρωματικές νότες pumpkin spice που διαπερνούν κάθε μπουκιά.

Μπορείτε να φανταστείτε κάτι πιο απολαυστικό από ένα ζεστό, φθινοπωρινό πρωινό; Τον δροσερό αέρα, τα φύλλα που αλλάζουν χρώμα; Για έμας υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το κάνουμε ακόμα καλύτερο — να το συνοδεύσουμε με ένα πρωινό που αποτυπώνει όλη την ουσία της εποχής: γαλλικό τοστ με κολοκύθα (και μάλιστα στο air fryer). Αυτό το υπέροχο πιάτο συνδυάζει την πλούσια, αφράτη υφή του κλασικού γαλλικού τοστ με τη λατρεμένη γεύση του pumpkin spice. Κάθε μπουκιά είναι ένας τέλειος συνδυασμός μαλακού ψωμιού μουσκεμένου σε μείγμα με κολοκύθα και μπαχαρικά – η απόλυτη φθινοπωρινή απόλαυση.

Ο πουρές κολοκύθας δίνει μια βελούδινη, κρεμώδη υφή, ενώ τα αρωματικά μπαχαρικά γεμίζουν το σπίτι με μια ζεστή, γλυκιά μυρωδιά. Λίγο σιρόπι σφενδάμου ή μέλι από πάνω συμπληρώνει το σύνολο, δημιουργώντας έναν συνδυασμό γεύσεων που δεν χορταίνεις ποτέ. Είτε το απολαύσετε με έναν καφέ είτε με ζεστή σοκολάτα, αυτό το γαλλικό τοστ με κολοκύθα στο air fryer θα γίνει σίγουρα από τα αγαπημένα σας φθινοπωρινά πρωινά.

Υλικά

4 φέτες χοντρό λευκό ψωμί (όπως του τοστ ή brioche)

2 αυγά

½ φλιτζάνι γάλα (ή φυτικό γάλα)

¼ φλιτζάνι πουρές κολοκύθας

1 κ.σ. ζάχαρη καστανή (ή μέλι)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. pumpkin pie spice (ή ½ κ.γ. κανέλα + ¼ κ.γ. τζίντζερ + πρέζα μοσχοκάρυδο + πρέζα γαρίφαλο)

Μια πρέζα αλάτι

Βούτυρο ή αντικολλητικό σπρέι για το καλάθι του air fryer

Για το pumpkin spice

3 κ.γ. κανέλα

2 κ.γ. τζίντζερ (σε σκόνη)

1 κ.γ. μοσχοκάρυδο

1 κ.γ. γιασεμί (γαρύφαλλο) τριμμένο

½ κ.γ. πιπέρι (ή λίγο επιπλέον μοσχοκάρυδο αν δεν έχεις)

Εκτέλεση

Για το pumpkin spice: Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά και τα φυλάμε σε βαζάκι — διατηρείται μήνες και έχει ακριβώς τη μυρωδιά του αμερικανικού pumpkin spice.

Ετοιμάζουμε την κρέμα: Σε ένα μπολ, χτυπάμε τα αυγά, τον πουρέ κολοκύθας, το γάλα, τη βανίλια, τη ζάχαρη και το pumpkin pie spice με ένα πιρούνι. Βουτάμε κάθε φέτα ψωμιού στο μείγμα και την αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα να μουσκέψει καλά (όχι υπερβολικά). Λαδώνουμε ελαφρά τον κάδο του air fryer και τοποθετούμε τις φέτες χωρίς να ακουμπάνε μεταξύ τους. Ψήνουμε στους 180°C για 10 λεπτά, γυρίζοντάς τες στη μέση του χρόνου. Αν το ψωμί είναι φρέσκο, αρκεί ένα γρήγορο βούτηγμα, αν είναι μπαγιάτικο, άφησέ το λίγο παραπάνω να μουσκέψει.

Προτάσεις σερβιρίσματος