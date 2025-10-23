Θέλεις βάφλες χωρίς τύψεις; Δοκίμασε αυτή τη συνταγή χωρίς βούτυρο

Ένα γλυκό πρωινό που δεν χρειάζεται βούτυρο για να είναι τέλειο.

Οι βάφλες είναι παραδοσιακό έδεσμα της βόρειας Ευρώπης και ένα από τα πιο αγαπημένα street food. Ιδανικές για να γεμιστούν με λαχταριστές γεύσεις, χάρη στο χαρακτηριστικό τους σχήμα με αγκοπές. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να ετοιμάσετε βάφλες χωρίς βούτυρο — ένα εξίσου αφράτο και νόστιμο μείγμα, φτιαγμένο με λάδι και στραγγιστό γιαούρτι. Η συνταγή είναι εύκολη, γρήγορη και τέλεια για πρωινό ή brunch.

Για το ψήσιμο θα χρειαστείτε την ειδική βαφλιέρα έτσι θα δημιουργηθούν οι χαρακτηριστικές τετραγωνικές εγκοπές, έτοιμες να γεμιστούν με κρέμες, μαρμελάδες, σιρόπια ή –όπως κάναμε κι εμείς– με σαντιγί και φράουλες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε επάλειμμα φουντουκιού, φιστικιού ή λίγο φρέσκο γιαούρτι. Εάν όμως δεν έχετε βαφλιέρα, κανένα πρόβλημα μπορείτε να τις ετοιμάσετε σε τοστιέρα με πλάκες τύπου grill ή σε ένα τηγάνι απλά θα μοιάζουν περισσότερο με pancakes στο σχήμα.

unsplash

Υλικά

270 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

160 γρ. αυγά (2 μεγάλα)

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

80 γρ. ηλιέλαιο

90 γρ. ζάχαρη

16 γρ. μπέικιν πάουντερ.

1 κ. γ. εκχύλισμα βανίλιας

45 γρ. πλήρες γάλα: 45 γρ.

Για το σερβίρισμα

250 γρ. κρέμα γάλακτος: 250 γρ.

50 γρ. ζάχαρη: 50 γρ.

Φρούτα όσα θέλετε

Εκτέλεση

Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Χτυπάμε με μίξερ χειρός μέχρι να γίνει το μείγμα ανοιχτόχρωμο και αφράτο. Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίχνουμε σιγά-σιγά το λάδι. Ύστερα προσθέτουμε το γιαούρτι και ανακατεύουμε να ενσωματωθεί. Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι, χτυπώντας συνεχώς μέχρι να αποκτήσουμε πηχτό μείγμα. Προσθέτουμε το γάλα για να το μαλακώσουμε και στη συνέχεια τη βανίλια και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε ομοιογενές αποτέλεσμα.

Προθερμαίνουμε και λαδώνουμε ελαφρά τη βαφλιέρα. Ρίχνουμε μία κουτάλα μείγματος σε κάθε πλευρά, κλείνουμε και ψήνουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Βγάζουμε τις βάφλες με σπάτουλα, τις χωρίζουμε αν έχουν ενωθεί και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει το μείγμα. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη σε σαντιγί και διακοσμούμε τις βάφλες. Προσθέτουμε τα φορούτα και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.