Μάθετε βήμα-βήμα πώς να φτιάξετε αφράτα βουτυράτα μπριός με μαρμελάδα. Μια παραδοσιακή, γευστική συνταγή με φρέσκα υλικά που θα σας χαρίσει μοναδική απόλαυση κάθε ώρα της ημέρας.

Τα μπριός μας φέρνουν πάντα στη Γαλλία του 18ου αιώνα, όπου πρωτοεμφανίστηκαν ως γλυκό σύμβολο της αριστοκρατίας. Για αυτό και κάθε φορά που ψήνουμε αυτά τα μαλακά ψωμάκια, σκεφτόμαστε τη γοητεία εκείνης της εποχής και πώς μια τόσο απλή ζύμη μπορεί να αφηγηθεί αιώνες γαστρονομικής παράδοσης. Ίσως γι’ αυτό κάθε μπριός φαίνεται να κρύβει ένα μικρό μυστικό, έναν ψίθυρο ιστορίας ανάμεσα στις χρυσαφένιες πτυχές του…

Το βούτυρο, το αλεύρι, τα φρέσκα αυγά: Κάθε συστατικό αφηγείται μια ιστορία αυθεντικότητας. Όταν παίρνουμε αυτά τα υλικά έχουμε την ανυπομονησία να τα μετατρέψουμε σε κάτι μαγικό. Το ξύσμα λεμονιού που αρωματίζει τη ζύμη, η βανίλια που προσδίδει γλυκύτητα – κάθε στοιχείο είναι ένας μικρός θησαυρός που θα λιώσει σε ένα αρμονικό σύνολο.

Υλικά

Για τη ζύμη

270 γρ. αλεύρι

70 γρ. γάλα

2 μεσαία αυγά

50 γρ. ζάχαρη

80 γρ. βούτυρο

2 γρ. ξηρή μαγιά

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

1 ξύσμα λεμονιού

2 γρ. αλάτι

Για τη διακόσμηση

1 μεσαίο αυγό

1 κουταλιά γάλα

50 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

Εκτέλεση

Στο μπολ ενός μίξερ με γάντζο, βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη και τη ξηρή μαγιά. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το γάλα με τα αυγά και τα αρωματικά. Και τα ρίχνουμε σιγά-σιγά στο μίξερ. Μόλις η ζύμη γίνει ομοιογενής και αρχίσει να “σφίγγει” γύρω από τον γάντζο, προσθέτουμε το βούτυρο σε μικρά κομμάτια, αφήνοντας να απορροφηθεί κάθε ποσότητα πριν προσθέσουμε την επόμενη, εναλλάσσοντας με το αλάτι. Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσει όλο το βούτυρο και η ζύμη να γίνει λεία, ομοιογενής και καλά δεμένη στον γάντζο.

Ύστερα μεταφέρουμε τη ζύμη σε βουτυρωμένο πάγκο, την πλάθουμε σε μπάλα και τη βάζουμε σε βουτυρωμένο μπολ. Την αφήνουμε να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. Μετά, βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για 12 ώρες ή όλη τη νύχτα. Την επόμενη ημέρα βγάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία δωματίου για περίπου 2 ώρες. Στη συνέχεια, τη βάζουμε στον πάγκο, ζυγίστε και τη χωρίζουμε σε 8 μερίδες των 60 γρ. η καθεμία. Πλάθιουμε σε μπαλίτσες και τις τοποθετούμε σε βουτυρωμένα φορμάκια. Αφήνουμε να φουσκώσουν για 1 ώρα.

Μόλις διπλασιαστούν σε μέγεθος, χτυπάμε το αυγό με 1 κουταλιά γάλα, αλείφουμε τη ζύμη και πασπαλίζουμε με κρυσταλλική ζάχαρη. Ψήνουμε στον φούρνο στους 170°C για 20 λεπτά. Μόλις ψηθούν, τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα βγάζουμε από τα φορμάκια και τα γεμίζουμε με μαρμελάδα, κρέμα ή ό,τι άλλο επιθυμούμε με σακούλα ζαχαροπλαστικής. Καλή απόλαυση.