Αυτά τα γλυκά ψωμάκια με σταφίδες είναι το πιο αρωματικό σπιτικό σνακ

Αφράτα ψωμάκια με σταφίδες, ανάμεσα στο ψωμί και το γλυκό, ιδανικά για πρωινό ή απογευματινό σνακ.

Τα σημερινά ψωμάκια είναι μια λιχουδιά κάπου ανάμεσα σε κλασικό ψωμί και γλυκό, όπου η ζύμη από νερό και αλεύρι εμπλουτίζεται με τη γλυκιά, χαρακτηριστική γεύση της σταφίδας. Τα ψωμάκια με σταφίδες είναι υπέροχα για να τα απολαύσετε σκέτα, αλλά ταιριάζουν και σε πιο τολμηρούς συνδυασμούς, δημιουργώντας πρωτότυπα καναπεδάκια για εκλεκτούς μεζέδες και απεριτίφ. Μερικές ιδέες; Με γκοργκοντζόλα και κομπόστα σταφυλιού ή μαρμελάδα σύκου, με πατέ, με αντσούγιες και κουκουνάρια ή με σοταρισμένο μαύρο λάχανο. Ας δούμε μαζί πώς θα τα ετοιμάσουμε.

Υλικά

440 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

270 γρ. νερό

400 γρ. σταφίδες

10 γρ. ελαιόλαδο

16 γρ. αλάτι

7 γρ. ξηρή μαγιά

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Μουλιάζουμε τις σταφίδες σε ένα μπολ με νερό και τις αφήνουμε να ενυδατωθούν για 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ, βάζουμε το αλεύρι και τη μαγιά στον κάδο του μίξερ με τον γάντζο. Διαλύουμε το αλάτι στο νερό και το ρίχνουμε σιγά σιγά στη μηχανή ενώ δουλεύει. Όταν η ζύμη αρχίσει να «πιάνει» τον γάντζο και οι τοίχοι του κάδου καθαρίσουν, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε να ζυμώνουμε μέχρι να απορροφηθεί. Τέλος, προσθέτουμε τις στραγγισμένες και σκουπισμένες σταφίδες και τις αφήνουμε να ενσωματωθούν ομοιόμορφα.

Βγάζουμε τη ζύμη από τον κάδο, λαδώνουμε τα χέρια μας και τον πάγκο και σχηματίζουμε μια μπάλα. Στη συνέχεια τη βάζουμε σε ένα λαδωμένο μπολ, τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να φουσκώσει για 2 ώρες. Μετά από 2 ώρες, απλώνουμε απαλά τη ζύμη πάνω σε ελαφρά αλευρωμένο πάγκο, σχηματίζοντας ένα παραλληλόγραμμο 24×28 εκ., προσπαθώντας να μη τη ξεφουσκώσουμε. Με ένα μαχαίρι, κόβουμε λωρίδες περίπου 3 εκ. φάρδους (περίπου 110 γρ. η καθεμία). Θα έχετε μπαστουνάκια 24 εκ. μήκους. Τοποθετούμε τα μπαστουνάκια σε ένα ταψί πασπαλισμένο με σιμιγδάλι, και τα αφήνουμε τα να φουσκώσουν για ακόμη 1 ώρα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C και ψήνουμε για 20–22 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν και απολαμβάνουμε.

Συμβουλές