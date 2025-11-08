Γλυκιά ομελέτα με μπανάνα και μέλι για πρωινό χωρίς ενοχές

Το να φτιάξετε κάτι τόσο νόστιμο και υγιεινό δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο.

Φανταστείτε να ξυπνάτε με τη γλυκιά μυρωδιά της μπανάνας και του μελιού, και να απολαμβάνετε ένα πρωινό τόσο γευστικό που σας κάνει να ξεχνάτε ότι είναι και απίστευτα υγιεινό. Ιδού η συνταγή μας για τη γλυκιά ομελέτα, για όσους θέλουν ένα θρεπτικό, γρήγορο και χωρίς ενοχές πρωινό.

Με βάση τα αυγά, τις νιφάδες βρώμης και τα φρέσκα φρούτα, αυτή η ομελέτα είναι μια υγιεινή επιλογή που σας δίνει την απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσετε δυναμικά την ημέρα σας. Σε λίγα λεπτά, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα και γεμάτη πρωτεΐνες, θα έχετε ένα πρωινό για… πρωταθλητές. Και όχι μόνο, γιατί είναι ιδανική και για απογευματινό διάλειμμα ή σνακ μετά την προπόνηση. Το μόνο που μένει είναι να τη δοκιμάσετε.

Υλικά

2 αυγά

1 ώριμη μπανάνα – μισή για τη ζύμη και μισή για γαρνίρισμα

2 κουταλιές νιφάδες βρώμης (ολικής)

1 κουταλάκι μέλι (και λίγο επιπλέον για γαρνίρισμα)

1 πρέζα κανέλα (προαιρετικά)

Λίγο λάδι καρύδας ή βούτυρο για το τηγάνισμα

www.ricettealvolo.it

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, λιώνουμε με ένα πιρούνι τη μισή μπανάνα μέχρι να γίνει πουρές. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά, τις νιφάδες βρώμης, λίγο μέλι και την κανέλα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι λίγο λάδι καρύδας ή βούτυρο. Ύστερα ρίχνουμε το μείγμα και ψήνουμε σε μέτρια-χαμηλή φωτιά με καπάκι μέχρι να σφίξει, στη συνέχεια γυρνάμε προσεκτικά την ομελέτα για να ροδίσει και από την άλλη πλευρά. Τοποθετούμε τις φέτες μπανάνας πάνω στην ομελέτα και τη διπλώνουμε στη μέση. Σερβίρουμε την ομελέτα με λίγο μέλι από πάνω. Καλή απόλαυση.