Εύκολα μπισκότα με φυστικοβούτυρο και σοκολάτα στο Air Fryer

Δε θα πιστέψετε ότι αυτά τα λαχταριστά μπισκότα χρειάζονται μόνο έξι υλικά και τα περισσότερα πιθανότατα τα έχετε ήδη στην κουζίνα σας.

Υπάρχει καλύτερος συνδυασμός από φυστικοβούτυρο και σοκολάτα; Δύσκολα! Ο λόγος που αυτό το δίδυμο είναι κλασικό είναι προφανής: Οι γλυκές και ελαφρώς πικρές νότες της σοκολάτας ταιριάζουν τέλεια με τη γευστική, ελαφρώς γλυκιά αλμυρότητα του φυστικοβούτυρου. Εδώ, τα δύο αυτά αγαπημένα υλικά ενώνονται ιδανικά σε μικρά μπισκοτάκια με βάση ζύμη φυστικοβούτυρου και πινελιές σοκολάτας.

Υλικά

1 μεγάλο αυγό

1 φλιτζάνι φυστικοβούτυρο

1/3 φλιτζανιού καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

Μια πρέζα αλάτι

1/3 φλιτζανιού σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση

Σε ένα μεσαίο μπολ, χτυπάμε το αυγό μέχρι να ενωθεί καλά. Προσθέτουμε το φυστικοβούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια, τη σόδα και το αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να πήξει ελαφρά (περίπου 15 δευτερόλεπτα). Ύστερα προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας και ανακατεύουμε απαλά. Πλάθουμε τη ζύμη σε μπαλάκια διαμέτρου περίπου 2,5 εκ. (1 κουταλιά της σούπας το καθένα) και τα πιέζουμε ελαφρώς να γίνουν δίσκοι πλάτους περίπου 4 εκ.

Βάζουμε στον κάδο του air fryer λαδόκολλα, αφήνοντας προεξοχή 2–3 εκ. στις δύο πλευρές για να μπορούμε να τη σηκώσουμε εύκολα. Στη συνέχει ψήνουμε τα μπισκότα σε παρτίδες, στους 175°C για 5–7 λεπτά, μέχρι να πάρουν βαθύ χρυσοκάστανο χρώμα. Προσεκτικά αφαιρούμε τα μπισκότα και τα αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά μέχρι να σφίξουν. Καλή απόλαυση.