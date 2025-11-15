Λευκή σοκολάτα με crumble λεμονιού και δεντρολίβανου – Η απόλυτη χειμωνιάτικη συνταγή

Η τέλεια λευκή σοκολάτα με τραγανό crumble λεμονιού και δεντρολίβανου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης.

Αν ψάχνετε το τέλειο ρόφημα για να χαλαρώσετε ένα ήσυχο απόγευμα με κουβέρτες και κεριά — αυτή η σοκολάτα είναι για εσάς. Η βελούδινη γλυκύτητα της λευκής σοκολάτας συναντά την αρωματική νότα του αλμυρού crumble, με το μείγμα δεντρολίβανου και λεμονιού που μοιάζει με μαγεία φτιαγμένη σε μπισκότο. Είναι από εκείνες τις μικρές απολαύσεις που αρέσουν ακόμα και στους πιο δύσπιστους. Ας την ετοιμάσουμε μαζί.

Υλικά

Για τη λευκή σοκολάτα

130 γρ. λευκή σοκολάτα

260 γρ. πλήρες γάλα

40 γρ. κορν φλάουρ

Για το crumble

60 γρ. βούτυρο κρύο

50 γρ. καστανή ζάχαρη

85 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 γρ. δεντρολίβανο

1 ξύσμα λεμονιού

2 γρ. χοντρό αλάτι

Για τη διακόσμηση

2 κλαράκια δεντρολίβανου

1 κουταλιά της σούπας παστεριωμένο ασπράδι αυγού

Ζάχαρη κρυσταλλική

Εκτέλεση

Για το crumble: Ξεκινάμε με το δεντρολίβανο αφαιρώντας τα φύλλα και ψιλοκόβοντας τα, γιατί θα αρωματίσουν το crumble. Στη συνέχεια, βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ, μαζί με το ξύσμα λεμονιού. Ζυμώνουμε γρήγορα με τα χέρια μέχρι να σχηματιστούν ψίχουλα. Παίρνουμε περίπου το 1/3 της ζύμης και το απλώνουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 10 λεπτά. Στη μέση του ψησίματος, ανακατεύουμε με μια σπάτουλα και, αν έχει κολλήσει, το σπάμε κατευθείαν. Όταν το crumble γίνει χρυσαφένιο και τραγανό, το βγάζουμε από τον φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει.

Με τα 2/3 της υπόλοιπης ζύμης, φτιάχνουμε ένα συμπαγές μπλοκ. Τοποθετούμε ανάμεσα σε δύο φύλλα λαδόκολλας και το ανοίγουμε με πλάστη σε πάχος περίπου 5 χιλιοστών. Κόβουμε μπισκότα στο σχήμα που θέλουμε Τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε στους 170°C για 14 λεπτά περίπου, μέχρι να χρυσίσουν ελαφρά. Αφήνουμε να κρυώσουν τελείως πριν τα πιάσουμε, ώστε να μείνουν τραγανά και ιδανικά για τη σοκολάτα μας.

Για τη λευκή σοκολάτα: Ψιλοκόβουμε τη σοκολάτα και τη βάζουμε σε ένα μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Λιώνουμε σε 700 watt, σε δύο ή τρεις γύρους του ενός λεπτού, ανακατεύοντας κάθε φορά για να μην καεί. Αν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων, μπορείτε να τη λιώσετε σε μπεν μαρί. Ζεσταίνουμε το γάλα και προσθέτουμε το κορν φλάουρ και ανακατεύουμε καλά για να μην μείνουν σβόλοι. Στη συνέχεια το ρίχνουμε στη λευκή σοκολάτα και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Επιστρέφουμε το μείγμα στον φούρνο μικροκυμάτων, αυτή τη φορά σε 1100 watt, για δύο γύρους των 30 δευτερολέπτων, ανακατεύοντας μεταξύ τους, μέχρι να αρχίσει να πήζει ελαφρά. Όταν φτάσει σε πηχτή υφή, τη σερβίρουμε σε κούπα. Εναλλακτικά, μπορούμε να ζεστάνουμε όλα τα υλικά σε κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά.

Σύνθεση και διακόσμηση: Παίρνουμε τα δύο κλαράκια δεντρολίβανου και τα αλείφουμε με λίγο παστεριωμένο ασπράδι αυγού, με προσοχή να μην υπερβούμε τη ποσότητα. Τα περνάμε από ζάχαρη ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα και τα αφήνουμε να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Σερβίρουμε τη σοκολάτα στην κούπα, πασπαλίζουμε με λίγο crumble για τραγανότητα και τοποθετούμε προσεκτικά ένα κλαράκι δεντρολίβανου. Συμπληρώνουμε με τα μπισκοτάκια λεμονιού-δεντρολίβανου. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρωματικό, κρεμώδες και εντυπωσιακό ρόφημα — ιδανικό για μια γλυκιά και λίγο ξεχωριστή στιγμή χαλάρωσης.