Τούρτα σοκολάτας με 2 μόνο υλικά – Πανεύκολη, γλυκιά και χωρίς ψήσιμο

Μια κρεμώδης και γλυκιά τούρτα μόνο με σοκολάτα και μήλα, χωρίς αυγά, αλεύρι, γλουτένη ή λακτόζη – έτοιμη σε λίγα λεπτά για κάθε περίσταση.

Η τούρτα σοκολάτας με 2 υλικά φτιάχνεται μόνο με σοκολάτα και μήλα. Είναι ένα γλυκό πλούσιο και κρεμώδες, σαν μους. Συνδυάζει την έντονη γεύση της σοκολάτας με τη φυσική γλυκύτητα των μήλων. Είναι μια πανεύκολη συνταγή, χωρίς αυγά, χωρίς αλεύρι, χωρίς λακτόζη και χωρίς γλουτένη. Ιδανική για όσους έχουν δυσανεξίες ή για όσους θέλουν ένα ελαφρύ αλλά πλούσιο σε γεύση γλυκό. Είναι έτοιμη σε λίγα λεπτά με υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι. Δείτε τη συνταγή που θα κερδίσει τους πάντες.

Υλικά

250 γρ. μαύρη σοκολάτα 50%

3 μήλα (περίπου 400 γρ. πολτός)

pexels

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα μήλα και κόψτε τα σε κύβους. Στη συνέχεια τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα με 40 ml νερό και τα βράζουμε για περίπου 10 λεπτά με σκεπασμένο καπάκι, μέχρι να μαλακώσουν. Όταν είναι μαλακά τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Εν τω μεταξύ ιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Πολτοποιούμε τα μήλα με τη λιωμένη σοκολάτα με μπλέντερ και ρίχνουμε το μείγμα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Βάζουμε την τούρτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή όλη τη νύχτα. Την επόμενη ημέρα αφαιρούμε από το ταψί, πασπαλίζουμε με κακάο και απολαμβάνουμε. Η τούρτα σοκολάτας 2 υλικών με μήλα είναι έτοιμη και… απλά υπέροχη.

Σημειώσεις