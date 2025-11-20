Αυτά τα μπισκότα βρώμης με 3 υλικά είναι η λύση για ένα γρήγορο και υγιεινό γλυκό

Μάθετε πώς να φτιάξετε νόστιμα, μαλακά και φυσικά γλυκά μπισκότα με μόνο βρώμη, μπανάνες και σταγόνες σοκολάτας – χωρίς αλεύρι, αυγά ή ζάχαρη. Ιδανικά για πρωινό ή γλυκό χωρίς τύψεις.

Αυτή η συνταγή για μπισκότα βρώμης με 3 υλικά προσφέρει ένα γλυκό και θρεπτικό σνακ με ελάχιστη προσπάθεια. Συνδυάζει νιφάδες βρώμης, ώριμες μπανάνες και λίγες σταγόνες σοκολάτας, χωρίς αλεύρι, αυγά ή πρόσθετη ζάχαρη. Τα υγιεινά μπισκότα, όπως τα σημερινά, είναι πάντα καλό να τα έχετε στο βιβλίο συνταγών σας – τόσο ως γλυκό επιδόρπιο όσο και ως υγιεινή επιλογή για πρωινό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα φυσικά γλυκό και μαλακό μπισκότο, χορταστικό και χωρίς τύψεις.

Υλικά

Νιφάδες βρώμης: 1 φλιτζάνι (περίπου 90 γρ.) Συνιστούμε τη χρήση νιφάδων βρώμης για καλύτερη υφή.

Μπανάνες: 2 μεγάλες (περίπου 200-220 γρ.) Οι ώριμες μπανάνες είναι πιο γλυκές, ιδανικές για αυτή τη συνταγή και για να αξιοποιήσετε τις καφέ μπανάνες στον πάγκο σας.

Σταγόνες σοκολάτας: 1/4 φλιτζανιού (περίπου 40 γρ.) Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα δεν περιέχει γαλακτοκομικά, αν θέλετε να είναι vegan ή χωρίς γαλακτοκομικά.

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί. Αφήνουμε το ταψί στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ, λιώνουμε τις μπανάνες με ένα πιρούνι μέχρι να μην υπάρχουν σβώλοι. Αν οι μπανάνες είναι πολύ ώριμες, αυτό γίνεται πολύ γρήγορα. Προσθέτουμε τις νιφάδες βρώμης και ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα, ξύνοντας τις άκρες του μπολ. Ύστερα ρίχνουμε τις σταγόνες σοκολάτας. Αν θέλετε να αποφύγετε τα γαλακτοκομικά, υπάρχουν vegan σταγόνες σοκολάτας. Τοποθετούμε κουταλιές από το μείγμα στο ταψί, αφήνοντας χώρο μεταξύ τους, και σχηματίζουμε τα μπισκότα. Ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν, γυρίζοντας το ταψί στη μέση του ψησίματος για ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Βγάζουμε τα μπισκότα από τον φούρνο και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Καλή απόλαυση.