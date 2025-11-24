Αφράτα μπριός με γάλα για ένα απολαυστικό πρωινό

Ένα βουτυρένιο, αέρινο ζυμάρι που λιώνει στο στόμα – ιδανικό για πρωινό, brunch ή συνοδευτικό του καφέ.

Αν λατρεύετε τα αφράτα γλυκά και θέλετε να γεμίσει το σπίτι άρωμα φρεσκοψημένου πρωινού, αυτά τα μπριός με γάλα είναι ό,τι πιο τρυφερό, μαλακό και γλυκό μπορείτε να φτιάξετε. Πρόκειται για μια κλασική ιταλική συνταγή, ανανεωμένη με αρώματα λεμονιού και βανίλιας, που δίνει ζύμη τόσο μαλακή και ελαστική ώστε σχεδόν “τραβάει” σαν βαμβάκι.

Παρότι η διαδικασία φαίνεται περίπλοκη, στην πραγματικότητα χρειάζεστε μόνο λίγα υλικά, λίγη υπομονή στο φούσκωμα και τη σωστή τεχνική για να πετύχετε αυτή την υπέροχη, αφράτη ψίχα. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν σπιτικά, φρέσκα γλυκά χωρίς να χρειάζεται προζύμι ή περίπλοκες διαδικασίες. Απολαύστε τα σκέτα, με άχνη ζάχαρη, με μέλι, με μαρμελάδα ή ακόμη και γεμιστά – σε κάθε μορφή τους, αυτά τα μπριός είναι απλά ακαταμάχητα. Αν αγαπάτε τις ζύμες, ετοιμαστείτε: αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας!

Υλικά

170 γρ. γάλα

1 αυγό

8 γρ. μαγιά μπύρας φρέσκια

50 γρ. ζάχαρη

320 γρ. αλεύρι Manitoba

50 γρ. μαλακό βούτυρο

5 γρ. αλάτι

Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού

1 κουταλάκι βανίλια

Κρόκος και γάλα για άλειμμα

unsplash

Εκτέλεση

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το γάλα, τη μαγιά, το αυγό, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι σε δύο δόσεις και δουλεύουμε το μίγμα μέχρι να δέσει η ζύμη. Όταν η ζύμη είναι δεμένη, προσθέτουμε το βούτυρο σε κομματάκια, το αλάτι και τα αρώματα. Μαζεύουμε τη ζύμη, βάλτε τη σε ένα μπολ, τη κσεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να διπλασιαστεί. Όταν φουσκώσει την τοποθετούμε σε μια αλευρωμένη επιφάνεια και την ανοίγουμε σαν ορθογώνιο. Ύστερα με κόφτη πίτσας, κόβουμε οκτώ τρίγωνα και τα τυλίγουμε από τη βάση προς την κορυφή, τραβώντας ελαφρά την άκρη για να κάνουμε περισσότερες «στροφές». Βάζουμε τα μπριός σε ένα ταψί κοντά το ένα στο άλλο ώστε να φουσκώσουν και να διπλασιαστούν. Όταν περάσει η ώρα κ έχουν φουσκώσει τα αλείφουμε κρόκο και γάλα και τα ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για περίπου 25 λεπτά. Μετά από 15 λεπτά ψεκάζουμε ελαφρά νερό μέσα στον φούρνο και καλύπτουμε τα μπριος με λαδόκολλα για να μην πάρουν υπερβολικό χρώμα. Όταν είναι τα βγάζουμε και τα απολαμβάνουμε.