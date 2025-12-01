Αφράτα ρολάκια με πραλίνα φιστικιού

Μια συνταγή που συνδυάζει παράδοση και μοντέρνο twist, εύκολη στην εκτέλεση αλλά εντυπωσιακή στην εμφάνιση, και σίγουρα θα κερδίσει τους πάντες.

Αν αναζητάτε ένα γλυκό που να είναι ταυτόχρονα αφράτο, γευστικό και εντυπωσιακό, τότε αυτά τα ρολάκια με πράσινα φιστικιο θα γίνουν η νέα αγαπημένη σας συνταγή. Φτιαγμένα με ζύμη που φουσκώνει όμορφα και γεμιστά με φιστικι, είναι ιδανικά για το πρωινό, το brunch ή για ένα γλυκό διάλειμμα μέσα στην ημέρα. Η παρασκευή τους είναι απλή, αλλά απαιτεί υπομονή για τη ζύμωση, ώστε να γίνουν αφράτα και λαμπερά. Το στριφογύρισμα της ζύμης με τη γέμιση φιστικιού δημιουργεί ένα πλούσιο και οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ενώ η πραλίνα φιστικιού προσθέτει μια νότα τραγανότητας που συμπληρώνει την κρεμώδη υφή. Το άρωμα του φιστικιού που αναδίδεται από τον φούρνο θα γεμίσει όλο το σπίτι και η γεύση τους θα σας ανταμείψει με το παραπάνω.

Υλικά

Για τη ζύμη

520 γρ. αλεύρι

7 γρ. ξηρή μαγιά στιγμής

260 ml γάλα

60 γρ. ζάχαρη

1 μεγάλο αυγό

½ κουταλάκι αλάτι

90 γρ. μαλακό βούτυρο

250 γρ. πραλίνα φιστικιού σε θερμοκρασία δωματίου

50 γρ. χοντροκομμένα φιστίκια Αιγίνης

Για το άλειμμα

1 αυγό

1 κουταλιά γάλα

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ή στον κάδο του μίξερ βάζουμε το αλεύρι, το γάλα, τη μαγιά, τη ζάχαρη και το αυγό. Ζυμώνουμε με τον γάντζο μέχρι να ενωθούν τα υλικά και να σχηματιστεί η ζύμη. Προσθέτουμε το αλάτι και σιγά-σιγά ενσωματώνουμε το μαλακό βούτυρο μέχρι η ζύμη να γίνει λεία, ελαστική και ελαφρώς γυαλιστερή. Ύστερα σκεπάζουμε και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί (1,5–2 ώρες).

Όταν περάσει η ώρα μεταφέρουμε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και την ανοίγουμε σε μεγάλο ορθογώνιο περίπου 45x30 cm, πάχους 6–7 mm. Την αλείφουμε λεπτό στρώμα πραλίνας φιστικιού και προσθέτουνε λίγα χοντροκομμένα φιστίκια για τραγανή υφή. Στη συνέχεια τη διπλώνουμε στα τρία: Διπλώνουμε μία πλευρά προς το κέντρο και μετά την άλλη, να επικαλύπτονται. Ύστερα την ανοίγουμε ξανά με τον πλάστη σε πάχος 1 cm, αλείφουμε ξανά με πραλίνα και φιστίκια, και κάνουμε άλλη μια δίπλωση σε τρία. Τέλος την κόβουμε λωρίδες ύψους 2,5 cm. Για κάθε ρολάκι, παίρνουμε δύο λωρίδες, τις στριφογυρίζουμε μαζί και τις τυλίγουμε σε σχήμα σαλιγκαριού, βάζοντας την άκρη κάτω για να κρατήσει το σχήμα. Τοποθετούμε τα ρολάκια σε ταψί με λαδόκολλα, αφήνουμε χώρο μεταξύ τους και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν 45 λεπτά, σκεπασμένα με μεμβράνη.

Όταν περάσει ο χρόνος τα αλείφουμε με αυγό και γάλα και, αν θέλετε, προσθέτουμε λίγα επιπλέον φιστίκια από πάνω και ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C μέχρι να γίνουν χρυσοκάστανα και αρωματικά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και απολαμβάνουμε.