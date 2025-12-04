Κρεμώδες ρυζόγαλο με μάνγκο και καρύδα

Απολαύστε ένα νόστιμο ρυζόγαλο με μάνγκο και καρύδα, εύκολο, κρεμώδες και ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Το ρυζόγαλο είναι ένα κλασικό γλυκό που όλοι αγαπάμε, αλλά με μια τροπική ανατροπή γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό. Ο συνδυασμός καρύδας και μάνγκο δημιουργεί μια κρεμώδη υφή γεμάτη αρώματα, ενώ η φυσική γλύκα του μάνγκο και η απαλή γεύση της καρύδας το κάνουν ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας. Η συνταγή αυτή είναι εύκολη, γρήγορη και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τα υλικά που έχετε διαθέσιμα, ενώ προσφέρει ένα νόστιμο και θρεπτικό γλυκό που εντυπωσιάζει με την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

1 φλιτζάνι ρύζι

6 κουταλιές της σούπας νιφάδες καρύδας

1 κουτί (407 ml) γάλα καρύδας

2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καρύδας

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1½ φλιτζάνι κατεψυγμένα κομμάτια μάνγκο

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Βράζουμε 1¾ φλιτζάνι νερό σε μέτρια προς υψηλή φωτιά σε μία κατσαρόλα. Όταν το νερό βράσει, προσθέτουμε το ρύζι, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για 20–22 λεπτά. Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, αφαιρούμε το καπάκι και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι. Ύστερα αφήνουμε το ρύζι να σταθεί για 4–5 λεπτά.

Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και απλώνουμε τις νιφάδες καρύδας ομοιόμορφα. Τοποθετούμε το ταψί στον φούρνο στη μεσαία σχάρα και ψήνουμε για 2 λεπτά. Αφαιρούμε το ταψί από τον φούρνο τις και αφήνουμε τις νιφάδες καρύδας να κρυώσουν.

Ζεσταίνουμε το γάλα καρύδας σε μικρή κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη καρύδας και το εκχύλισμα βανίλιας και ζεσταίνουμε για άλλα 4–5 λεπτά ανακατεύοντας περιστασιακά. Όταν ζεσταθεί καλά, ρίχνουμε το μείγμα πάνω από το ρύζι και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε τις μισές από τις καβουρδισμένες νιφάδες καρύδας. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σταθεί για 15–20 λεπτά. Τέλος κόβουμε τα κομμάτια μάνγκο σε μικρότερα κομμάτια και σερβίρουμε βάζοντας το ρυζόγαλο σε μπολ και γαρνίροντας την κάθε μερίδα με ¼ φλιτζανιού μάνγκο και 1 κουταλιά της σούπας καβουρδισμένες νιφάδες καρύδας.

Συμβουλές