Αυτά τα Cinnamon Roll Cookies θα κλέψουν την παράσταση στις γιορτές

Αν αγαπάτε τα cinnamon rolls αλλά θέλετε κάτι πιο εύκολο, αυτά τα μπισκότα προσφέρουν την ίδια γιορτινή αίσθηση και άρωμα, με λιγότερο κόπο και μέγιστη απόλαυση.

Αυτά τα Cinnamon Roll Cookies συνδυάζουν τα καλύτερα στοιχεία ενός cinnamon roll και ενός κλασικού μπισκότου ζάχαρης σε μία μόνο μπουκιά. Μία τρυφερή ζύμη, φτιαγμένη από μείγμα ολικής αλέσεως και αλεύρι για όλες τις χρήσεις, γεμίζεται με ένα βουτυράτο μείγμα καστανής ζάχαρης και κανέλας, τυλίγεται, κόβεται και ψήνεται σε χρυσούς σπειροειδείς κύκλους. Ένα απλό γλάσο από ζάχαρη άχνη που ρίχνεται από πάνω προσθέτει την ιδανική γλυκύτητα. Οι ζεστές γεύσεις της κανέλας σε συνδυασμό με την καστανή ζάχαρη τα κάνουν ιδανικά για κάθε περίσταση.

Συμβουλές

Η χρήση καστανής ζάχαρης στη γέμιση είναι μια νόστιμη επιλογή. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγη κανέλα στο γλάσο για επιπλέον ζεστασιά.

Αν η ζύμη είναι πολύ κρύα, το μείγμα της καστανής ζάχαρης μπορεί να είναι δύσκολο να απλωθεί. Αφήστε τη ζύμη για λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν την απλώσετε.

Αν θέλετε, μπορείτε να φτιάξετε γλάσο με τυρί κρέμα, που είναι πιο παραδοσιακό για τη γεύση των cinnamon rolls.

Υλικά

2 φλιτζάνια αλεύρι ολικής άλεσης, επιπλέον για πασπάλισμα

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι αλάτι

¾ φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική

¾ φλιτζάνι ανάλατο βούτυρο + 6 κουταλιές, μαλακό, χωριστά

2 μεγάλα αυγά

1 κουταλιά εκχύλισμα βανίλιας

¾ φλιτζάνι καστανή ζάχαρη, πατημένη

2 κουταλιές κανέλα σε σκόνη

½ φλιτζάνι ζάχαρη άχνη

1 κουταλιά πλήρες γάλα

Εκτέλεση

Λαδώνουμε ένα μεγάλο ταψί και το καλύπτουμε με λαδόκολλα. Σε ένα μεσαίο μπολ ανακατεύουμε καλά 2 φλιτζάνια αλεύρι ολικής άλεσης, 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1½ κουταλάκι μπέικιν πάουντερ και ½ κουταλάκι αλάτι. Σε ένα άλλο μπολ ρίχνουμε ¾ φλιτζάνι ζάχαρη και ¾ φλιτζάνι μαλακό βούτυρο και χτυπάμε με το μίξερ σε μέτρια ταχύτητα για 2 λεπτά μέχρι να αφρατέψει. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε τα αυγά, ένα-ένα, χτυπώντας καλά. Προσθέτουμε τη βανίλια και σταδιακά το μείγμα αλεύρων και χτυπάμε μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τη ζύμη στο ταψί και την απλώνουμε σε ένα ορθογώνιο με τα χέρια ή έναν μικρό πλάστη, πασπαλισμένο με αλεύρι. Αφαιρούμε το περιττό αλεύρι και τη βάζουμε ψυγείο, χωρίς κάλυμμα, για 15 λεπτά.

Σε ένα μεσαίο μπολ, λιώνουμε τις υπόλοιπες 6 κουταλιές βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα. Ανακατεύουμε με ¾ φλιτζάνι καστανή ζάχαρη και 2 κουταλιές κανέλα και απλώνουμε μείγμα ομοιόμορφα πάνω στη ζύμη. Ξεκινώντας από τη μία πλευρά, τυλίγουμε σφιχτά σε ρολό χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα. Κόβουμε το ρολό σε 24 φέτες και τοποθετούμε τα μπισκότα στο ταψί σε απόσταση. Τοποθετούμε το ταψί στο ψυγείο για 45 λεπτά. Αυτό βοηθά τα μπισκότα να σφίξουν και να κρατήσουν το σχήμα τους στο ψήσιμο.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και ψήνουμε τα μπισκότα για 10-12 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά οι άκρες. Για το γλάσο ανακατεύουμε ½ φλιτζάνι ζάχαρη άχνη με 1 κουταλιά γάλα και ρίχνουμε πάνω στα μπισκότα όταν έχουν κρυώσει. Καλή απόλαυση.



