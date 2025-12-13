Χριστουγεννιάτικες κρέπες που κλέβουν την παράσταση

Ένα πρωτότυπο και φανταστικό γλυκό, εύκολο στην παρασκευή, για να φέρουμε μια νότα δημιουργικότητας στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια μας.

Τα χριστουγεννιάτικα γλυκά κατ’ εξοχήν, το ξέρουμε όλοι, είναι τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Αλλά τι θα λέγατε να δοκιμάσουμε μαζί να φτιάξουμε το σχήμα του δέντρου χρησιμοποιώντας γλυκές κρέπες, δημιουργώντας έτσι ένα πρωτότυπο επιδόρπιο, διαφορετικό από αυτά που συνήθως βλέπουμε στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια;

Κατά τη γνώμη μου αυτές οι χριστουγεννιάτικες κρέπες είναι πραγματικά μια ευφάνταστη και χαριτωμένη ιδέα για ένα γλυκό που θα εντυπωσιάσει όλους τους καλεσμένους. Είναι λαχταριστές και πολύ εντυπωσιακές. Με λίγη προσπάθεια και λίγα λεπτά προετοιμασίας έχουμε ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Θέλετε να τις δοκιμάσετε;

Υλικά

4 αυγά

40 γρ. λιωμένο βούτυρο

250 γρ. αλεύρι 00

500 ml γάλα

250 ml γλυκιά σαντιγί

Μαρμελάδα της επιλογής σας

Κόκκινα φρούτα του δάσους

Χρωματιστά ζαχαρωτά

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά και αρχίζουμε να ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο και ενσωματώνουμε το αλεύρι λίγο λίγο: Θα πάρουμε μια πολύ πυκνή ζύμη. Σε αυτό το σημείο ρίχνουμε το γάλα σιγά-σιγά και ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε ένα άλλο μπολ και φιλτράρουμε το μείγμα με ένα σουρωτήρι για να αφαιρέσουμε τυχόν σβώλους.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι, βουτυρώνουμε ελαφρά τον πάτο και αφαιρούμε το περίσσιο βούτυρο περνώντας από πάνω ένα χαρτί κουζίνας. Ρίχνουμε μια κουτάλα από το μείγμα στο τηγάνι και αφήνουμε να ψηθεί σε μέτρια φωτιά για ένα λεπτό. Έπειτα γυρίζουμε την κρέπα από την άλλη πλευρά και αφήνουμε να ψηθεί για ακόμη ένα λεπτό. Αφού ετοιμάσουμε όλες τις κρέπες, τις γεμίζουμε με ένα λεπτό στρώμα μαρμελάδας, λίγη σαντιγί και κόκκινα φρούτα του δάσους.

Τώρα δημιουργούμε το δεντράκι: Διπλώνουμε τις κρέπες πρώτα στη μέση και μετά ξανά στα δύο ώστε να σχηματιστεί τρίγωνο. Τοποθετούμε 3 από αυτές με την κορυφή προς το πάνω μέρος του πιάτου και διακοσμούμε με χρωματισμένη σαντιγί, κόκκινα φρούτα και χρωματιστά ζαχαρωτά. Στη βάση τοποθετούμε ένα στικ κανέλας για να μοιάζει με κορμό. Οι υπέροχες χριστουγεννιάτικες κρέπες μας είναι έτοιμες.