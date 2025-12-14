Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με μέλι

Αρωματικά μπισκότα με μέλι και μπαχαρικά, ιδανικά για γιορτινές πιατέλες, χριστουγεννιάτικα δωράκια ή ακόμη και για να τα κρεμάσεις στο δέντρο.

Καθώς το σπίτι γεμίζει με χριστουγεννιάτικα αρώματα και οι μέρες γίνονται πιο γλυκές, δεν υπάρχει κάτι πιο ταιριαστό από το να ετοιμάσουμε μπισκότα με μέλι. Το μέλι, με τη ζεστή, χρυσαφένια του γεύση, χαρίζει σε αυτά τα μπισκότα μια θαλπωρή που θυμίζει οικογενειακές στιγμές, φωτάκια στο δέντρο και κακάο μπροστά στο τζάκι. Είναι μια απλή αλλά μαγική συνταγή, που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε όμορφα χριστουγεννιάτικα στολίδια, να γεμίσετε γιορτινές πιατέλες ή να μοιραστείτε μικρά χειροποίητα δώρα με όσους αγαπάτε. Λίγα βασικά υλικά, λίγο μέλι και πολλή γιορτινή διάθεση είναι αρκετά για να δημιουργήσουν μπισκότα που «μυρίζουν» Χριστούγεννα.

Υλικά

350 γρ. αλεύρι

100 γρ. κρύο βούτυρο σε κύβους

150 γρ. λευκή ζάχαρη

60 γρ. μέλι ακακίας

2 μέτρια αυγά

6 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι (κοφτό) κανέλα

1/4 κουταλάκι γαρίφαλο τριμμένο

1 πρέζα αλάτι

Για επάλειψη και διακόσμηση

15 αμύγδαλα

1 αυγό

Εκτέλεση

Για τη ζύμη: Για να φτιάξουμε τα μπισκότα με μέλι, βάζουμε το αλεύρι στον πάγκο εργασίας, κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέτουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, το μπέικιν και το αλάτι. Συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά και τα αυγά. Ξεκινάμε να ζυμώνουμε (όχι πολλή ώρα για να μη ζεσταθεί η ζύμη) μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο και ομοιογενές μείγμα. Πασπαλίζουμε ελαφρά τον πάγκο με λίγο αλεύρι και σχηματίζουμε μια μπάλα. Ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη ανάμεσα σε δύο φύλλα αντικολλητικού χαρτιού σε πάχος τουλάχιστον 1/2 εκ. και τη βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Αφού περάσει ο χρόνος και η ζύμη έχει σταθεροποιηθεί και κρυώσει, κόβουμε τα μπισκότα με τα σχήματα και τα κουπάτ που έχουμε επιλέξει. Τοποθετούμε τα μπισκότα σε ένα ταψί στρωμένο με χαρτί ψησίματος και ψήνουμε στον φούρνο στους 175°C στις αντιστάσεις για 10–12 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα, μπορούμε να κάνουμε μια τρύπα με οδοντογλυφίδα ώστε να περάσουμε μια κορδέλα – πρέπει να το κάνετε αμέσως, όσο ακόμη είναι ζεστά.

Συμβουλές

Ένας άλλος τρόπος για να πετύχετε τέλεια ζύμη χωρίς πολύ χειρισμό είναι ο εξής: Σε ένα food processor – ένα ρομπότ με λάμες – προσθέστε το αλεύρι και το πολύ κρύο βούτυρο σε κύβους και χτυπήστε τα για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να γίνουν σαν ψίχουλα. Προσθέστε τώρα το μπέικιν, το μέλι, το αυγό, τη ζάχαρη, τα μπαχαρικά και το αλάτι και χτυπήστε ξανά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Μεταφέρετε το μείγμα στον πάγκο και ζυμώστε μόνο όσο χρειάζεται για να σχηματιστεί μια μπάλα, την οποία θα ανοίξετε ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες και θα βάλετε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί. Μπορείτε να ετοιμάσετε τη ζύμη από το προηγούμενο βράδυ και να την αφήσετε στο ψυγείο μέχρι την επόμενη μέρα. Αν δεν έχετε food processor, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία και στο χέρι, φροντίζοντας να έχετε το βούτυρο πολύ κρύο. Κόψε το σε μικρά κομμάτια και τρίψτε το στο αλεύρι μόνο με τις άκρες των δακτύλων, ώστε να μη ζεσταθεί πολύ. Αν σκοπεύετε να κρεμάσετε τα μπισκότα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, πρέπει να ανοίξετε την τρύπα μόλις τα βγάλετε από τον φούρνο, όταν είναι ακόμα μαλακά. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνετε την τρύπα στη ωμή ζύμη, γιατί στο ψήσιμο μπορεί να κλείσει.