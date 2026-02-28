Αφράτα μπισκότα matcha με λευκή σοκολάτα για πρωινό και σνακ

Μάθετε πώς να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα μπισκότα με πράσινο τσάι matcha, τραγανά εξωτερικά και μαλακά στο εσωτερικό

Τα μπισκότα matcha είναι η τέλεια επιλογή για ένα πρωινό ή απογευματινό σνακ με φίλους και οικογένεια. Με το έντονο πράσινο χρώμα τους, τη μαλακή υφή τους και τα κομμάτια λευκής σοκολάτας, αποτελούν μια πρωτότυπη εναλλακτική στα κλασικά cookies. Η παρασκευή τους είναι γρήγορη και απλή και μπορείτε να τα απολαύσετε με μια κούπα πράσινου τσαγιού για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Με ένα όμορφο πράσινο χρώμα, αυτά τα μπισκότα matcha θα κερδίσουν τους πάντες.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι τύπου 00

1 κουταλιά της σούπας τσάι matcha

5 γρ. μπέικιν πάουντερ για γλυκά

100 γρ. βούτυρο

100 γρ. ζάχαρη

1 αυγό

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

½ κουταλάκι σόδα

1 πρέζα αλάτι

100 γρ. λευκή σοκολάτα

Εκτέλεση

Κοσκινίζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το τσάι matcha και το μπέικιν. Ανακατεύουμε τα στερεά μέχρι να έχουμε ομοιόμορφο χρώμα. Σε άλλο μπολ μαλακώνουμε το βούτυρο με ηλεκτρικό μίξερ. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αυγό, το εκχύλισμα βανίλιας, μια πρέζα αλάτι, τη σόδα και ανακατεύουμε με το μίξερ. Εσωματώνουμε τα στερεά στο μείγμα βουτύρου και αυγού και ανακατεύουμε με σπάτουλα μέχρι όλα να ενσωματωθούν. Τρίβουμε τη λευκή σοκολάτα και την προσθέτουμε ομοιόμορφα στο μείγμα.

Ύστερα πλάθουμε μικρές μπαλίτσες από τη ζύμη και τις τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, κρατώντας απόσταση μεταξύ τους. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 10 λεπτά. Αφαιρούμε τα μπισκότα και τα αφήνουμε να κρυώσουν για 15 λεπτά πριν τα σερβίρουμε. Τα μπισκότα matcha είναι έτοιμα να τα απολαύσετε!

Συμβουλές

Ο χρόνος ξεκούρασης τουλάχιστον 15 λεπτών μετά το ψήσιμο είναι σημαντικός για να αποκτήσουν τα μπισκότα την τέλεια υφή. Αν τα σερβίρουμε νωρίς, το εσωτερικό θα είναι πολύ μαλακό. Τα μπισκότα matcha διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε μεταλλικό δοχείο ή σακουλάκι τροφίμων, και παραμένουν καλά για αρκετές μέρες.