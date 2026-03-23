Πώς να φτιάξεις το τέλειο σοκολατένιο πασχαλινό αυγό στο σπίτι

Πώς να φτιάξετε ένα τέλειο σπιτικό σοκολατένιο πασχαλινό αυγό με απλή τεχνική tempering, για γυαλιστερό αποτέλεσμα και επαγγελματική υφή.

Το Πάσχα πλησιάζει. Δείτε πώς να ετοιμάσετε ένα σπιτικό πασχαλινό αυγό με μια πολύ απλή τεχνική tempering (κρυστάλλωσης της σοκολάτας). Προμηθευτείτε ένα καλούπι και ένα θερμόμετρο, επιλέξτε την καλύτερη μαύρη σοκολάτα και διαλέξτε τη μικρή έκπληξη που θα βάλετε μέσα για να κάνετε το αυγό σας μοναδικό.

Για να ολοκληρώσετε το πασχαλινό τραπέζι με τον πιο γλυκό τρόπο, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα αυγό φτιαγμένο με τα χέρια σας — μικροί και μεγάλοι θα το λατρέψουν. Βήμα-βήμα θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε ένα τέλει σοκολατένιο αυγό, με μια γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο: Η σοκολάτα θα παραμείνει γυαλιστερή και η υφή της θα είναι τέλεια.

Υλικά

Για το αυγό

600 γρ. μαύρη σοκολάτα

Για τη συγκόλληση και τη διακόσμηση

Μαύρη σοκολάτα (όση χρειαστεί)

Τριμμένα φουντούκια (όση χρειαστεί)

Freepik

Εκτέλεση

Αρχικά ψιλοκόβουμε όλη τη σοκολάτα. Βάζουμε 200 γρ. σε ένα μπολ και τη λιώνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ισχύ και να ανακατεύετε ανά διαστήματα. Με θερμόμετρο, φέρνουμε τη σοκολάτα στους 45°C. Στη συνέχεια προσθέτουμε άλλα 100 γρ. ψιλοκομμένη σοκολάτα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Έπειτα πρέπει να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία στους 30°C, ανακατεύοντας συνεχώς.

Δημιουργία του αυγού: Παίρνουμε μια φόρμα για αυγό (18 εκ.) και γεμίζουμε και τα δύο μισά με τη σοκολάτα. Περιστρέφουμε τη φόρμα ώστε να καλυφθεί πλήρως εσωτερικά. Αναποδογυρίζουμε τη φόρμα πάνω σε σχάρα και τη χτυπάμε απαλά για να φύγει η περίσσεια σοκολάτα. Καθαρίζουμε τα χείλη με μια σπάτουλα και αφήνουμε να σταθεροποιηθεί για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με την υπόλοιπη σοκολάτα και δημιουργούμε ένα δεύτερο στρώμα στο εσωτερικό της φόρμας. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί για 2 λεπτά στο ψυγείο και ξύνουμε τα χείλη της φόρμας. Έπειτα τη βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 15 λεπτά μέχρι να σκληρύνει πλήρως η σοκολάτα.

Συναρμολόγηση: Τα κελύφη θα ξεκολλήσουν εύκολα όταν η σοκολάτα έχει κρυσταλλωθεί σωστά. Τοποθετούμε το ένα μισό πάνω σε λαδόκολλα και απλώνουμε λίγη σοκολάτα στις άκρες. Κλείνουμε με το δεύτερο μισό και πιέζουμε ελαφρά. Βάζουμε το σοκολατένιο αυγό για 1 λεπτό στην κατάψυξη για να κολλήσουν καλά. Στη συνέχεια διακοσμούμε τη ραφή με σοκολάτα και τριμμένα φουντούκια. Επαναλαμβάνουμε και από την άλλη πλευρά. Τέλος, διακοσμούμε με επιπλέον σοκολάτα και φουντούκια. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί και το πασχαλινό αυγό σας είναι έτοιμο. Φυλάξτε το σε δροσερό και ξηρό μέρος για έως 1 μήνα.

Συμβουλή

Για να ενώσετε το αυγό, μπορείτε να ζεστάνετε ελαφρώς τη σοκολάτα σε μία από τις δύο πλευρές πάνω σε ζεστή επιφάνεια. Έτσι θα λιώσει ελαφρά και θα κολλήσει εύκολα. Χρησιμοποιήστε ποιοτική σοκολάτα (ιδανικά couverture) για τέλειο αποτέλεσμα.