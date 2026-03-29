Τα πιο αφράτα και αρωματικά πασχαλινά κουλουράκια

Τα πασχαλινά κουλουράκια έχουν εκείνη τη γεύση της παράδοσης: Χαρούμενα σχήματα, ανοιχτά χρώματα, ενώ στο σπίτι ήδη αισθάνεσαι την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα.

Το Πάσχα πλησιάζει και μαζί του φέρνει χρώματα, αρώματα και γλυκές προσδοκίες. Είναι η στιγμή που το σπίτι γεμίζει ζωή και μυρωδιές βουτύρου και βανίλιας, που ξυπνούν μνήμες και χαρά. Τι καλύτερο από το να αφιερώσετε ένα απόγευμα σε μικρές δημιουργίες που κάνουν την προετοιμασία της γιορτής ακόμα πιο διασκεδαστική; Τα πασχαλινά κουλουράκια είναι οι πρωταγωνιστές: Πολύχρωμα, μυρωδάτα, τραγανά ή αφράτα – μικρές γλυκές εκπλήξεις που φτιάχνουν διάθεση και χαμόγελα. Φτιάχνοντάς τα, μπορείτε να πειραματιστείτε με σχήματα και γλάσο, να προσθέσετε λίγη δημιουργικότητα και να απολαύσεις το Πάσχα με έναν τρόπο που ξεκινάει από την κουζίνα και φτάνει στην καρδιά.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι 00

80 γρ. ζάχαρη άχνη»

120 γρ. βούτυρο

1 αυγό

1 λοβός βανίλια (ή 1 κουταλάκι εκχύλισμα)

Μια πρέζα αλάτι

Για το γλάσο royal icing

400 γρ. ζάχαρη άχνη

90 γρ. παστεριωμένο ασπράδι αυγού

1 κουταλάκι χυμός λεμονιο

Νερό κατά βούληση

Χρώματα ζαχαροπλαστικής υδατοδιαλυτά: ροζ, λιλά, γαλάζιο, κίτρινο

Για διακόσμηση

Διάφορα στολίδια ζάχαρης κατά βούληση

Freepik

Εκτέλεση

Η ζύμη: Σε ένα πολυμηχάνημα βάζουμε το κρύο βούτυρο κομμένο σε κύβους και το αλεύρι. Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένα ψιχουλιαστό μείγμα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και το αυγό. Συμπληρώνουμε με τη βανίλια και το αλάτι. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Αδειάζουμε τη ζύμη στον πάγκο, την ζυμώνουμε λίγο, την πλαταίνουμε με τα χέρια και την ανοίγουμε με πλάστη ανάμεσα σε δύο φύλλα λαδόκολλας σε πάχος 4 χιλιοστά. Βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα να σφίξει. Μόλις κρυώσει, με κουπάτ δημιουργούμε τα πασχαλινά σχήματα και τα απλώνουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε στους 180°C για 12 λεπτά, μέχρι να παραμείνουν ανοιχτά στο χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς.

Το γλάσο: Χτυπάμε τα ασπράδια σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε σιγά-σιγά τη ζάχαρη άχνη και το λεμόνι. Το γλάσο είναι έτοιμο όταν σχηματίζει σταθερές κορυφές με το μίξερ. Μοιράζουμε το γλάσο σε 5 ίσα μέρη και χρωματίζουμε 4 με τα χρώματα της επιλογής μας (ένα αφήνουμε λευκό). Αραιώνουμε ελαφρά με λίγες σταγόνες νερό μέχρι να γίνει πιο ρευστό και κατάλληλο για επικάλυψη των μπισκότων.

Γεμίζουμε κάθε γλάσο σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και κόβουμε μύτη 2 χιλιοστών. Διακοσμούμε τα μπισκότα περιμετρικά και εσωτερικά, χρησιμοποιώντας ένα τσιμπιδάκι ή οδοντογλυφίδα για ομοιόμορφη επιφάνεια. Προσθέτουμε στολίδια ζάχαρης όσο το γλάσο είναι νωπό. Αφήνουμε να στεγνώσουν για 2-3 ώρες πριν σερβίρουμε ή φυλάξουμε σε μεταλλικό κουτί.

Συμβουλές