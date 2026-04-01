Κολόμπα: Το τσουρέκι των Ιταλών που έχει σχήμα περιστεριού

Κολόμπα (colomba), δηλαδή περιστέρι, ή αλλιώς το δημοφιλέστερο γλυκό ψωμί, που παρασκευάζεται κατά την περίοδο του Πάσχα, στη γειτονική Ιταλία.

Η κολόμπα (colomba) είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό πασχαλινό γλυκό, που ξεχωρίζει όχι μόνο για τη γεύση και το άρωμά του, αλλά και για τον έντονο συμβολισμό του. Το όνομά της σημαίνει «περιστέρι» στα ιταλικά, και το χαρακτηριστικό της σχήμα δεν είναι τυχαίο: Το περιστέρι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ειρήνης, ελπίδας και αναγέννησης. Μέσα στο πνεύμα του Πάσχα, η κολόμπα συνδέεται με την ανανέωση της ζωής και την έναρξη μιας νέας, πιο φωτεινής περιόδου.

Η ιστορία της έχει ρίζες στην ιταλική παράδοση, όπου προσφέρεται ως γλυκό αγάπης και συμφιλίωσης, ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών. Παρόμοια με το ελληνικό τσουρέκι, παρασκευάζεται από αφράτη ζύμη με αυγά, αλεύρι και αρώματα εσπεριδοειδών, ενώ η επιφάνειά της καλύπτεται συνήθως με γλάσο και αμύγδαλα, δημιουργώντας μια υπέροχη αντίθεση υφών.

Σήμερα, η κολόμπα έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ιταλίας και αποτελεί μια αγαπημένη επιλογή και σε άλλες χώρες, καθώς συνδυάζει την παράδοση με τη γαστρονομική απόλαυση. Είτε στην κλασική της μορφή είτε σε σύγχρονες παραλλαγές, όπως με σοκολάτα ή λεμόνι, παραμένει ένα γλυκό που κουβαλά μαζί του το μήνυμα της γιορτής, της οικογένειας και της ελπίδας.

Υλικά

Για τη ζύμη

3 αυγά

150 γρ. ζάχαρη

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1 φιαλίδιο άρωμα αμυγδάλου

90 γρ. ηλιέλαιο

170 γρ. γάλα

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

15 γρ. μπέικιν πάουντερ

Για την κρέμα λεμονιού

100 ml χυμός λεμονιού

100 ml χυμός πορτοκαλιού

80 γρ. ζάχαρη

20 γρ. κορν φλάουρ (ή άμυλο πατάτας)

Για το γλάσο λεμονιού

125 γρ. άχνη ζάχαρη

Χυμός λεμονιού (όσο χρειαστεί)

½ φιαλίδιο άρωμα λεμονιού

Freepik

Εκτέλεση

Αρχικά, χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους σε δύο μπολ και χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα. Σε ένα άλλο μπολ προσθέτουμε τη ζάχαρη στους κρόκους μαζί με το ξύσμα πορτοκαλιού και λεμονιού. Προσθέτουμε και το άρωμα αμυγδάλου. Με τη βοήθεια μίξερ αρχίζουμε να ανακατεύουμε τα υλικά και προσθέτουμε σταδιακά το ηλιέλαιο. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το γάλα και το αλεύρι λίγο-λίγο, συνεχίζοντας το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ρίχνουμε το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε καλά. Έπειτα, ενσωματώνουμε τα ασπράδια (μαρέγκα) απαλά, σε δόσεις. Η ζύμη είναι έτοιμη. Τη μεταφέρουμε σε φόρμα για κολόμπα και ψήνουμε σε στατικό φούρνο στους 180°C για 40 λεπτά ή σε αέρα στους 170°C για 40 λεπτά. Μόλις βγει από τον φούρνο, με τη λαβή μιας ξύλινης κουτάλας κάνουμε τρύπες σε όλη την επιφάνεια και ετοιμάζουμε την κρέμα λεμονιού.

Για την κρέμα λεμονιού: Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τον χυμό λεμονιού, τον χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ. Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε το μείγμα στη φωτιά. Αφήνουμε να μαγειρευτεί μέχρι να πήξει καλά και στη συνέχεια τη μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής. Γεμίζουμε τις τρύπες της κολόμπα με την κρέμα.

Για το γλάσο: Σε ένα μπολ βάζουμε την άχνη ζάχαρη και προσθέτουμε λίγο-λίγο χυμό λεμονιού μέχρι να αποκτήσουμε ένα λευκό και παχύρρευστο γλάσο. Προσθέτουμε το άρωμα λεμονιού και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το γλάσο πάνω στην κολόμπα, καλύπτοντας καλά όλη την επιφάνεια. Τέλος, διακοσμούμε με φιλέ αμυγδάλου. Καλή απόλαυση.