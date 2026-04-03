Αφράτο τσουρέκι σαν του φούρνου: Η τέλεια συνταγή για να το φτιάξεις σπίτι

Το τσουρέκι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Πάσχα και μια από τις πιο αγαπημένες παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής κουζίνας. Η αφράτη ζύμη, η χρυσαφένια κρούστα και το χαρακτηριστικό άρωμα από μαστίχα ή πορτοκάλι κάνουν το τσουρέκι μοναδικό. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς τσουρέκι στο σπίτι, με λίγη υπομονή και τη σωστή τεχνική, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει εξίσου εντυπωσιακό με αυτό του φούρνου.

Στη συνταγή που ακολουθεί θα μάθετε βήμα-βήμα πώς να φτιάξετε το πιο αφράτο, μυρωδάτο και νόστιμο τσουρέκι για το Πάσχα, ώστε να γεμίσει το σπίτι σας με αρώματα. Μικρά μυστικά για το ζύμωμα, το πλάσιμο και το ψήσιμο θα σας βοηθήσουν να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα, χωρίς άγχος αλλά με πολλή χαρά και δημιουργικότητα.

Υλικά

600 γρ. αλεύρι σκληρό

100 γρ. γάλα

160 γρ. ζάχαρη

1/2 κ.γ. μαστίχα τριμμένη

3 αυγά και 1 ακόμη για επάλειψη

1 κ.γ. μαχλέπι κοπανισμένο

100 γρ. νερό χλιαρό

40 γρ. μαγιά νωπή

70 γρ. βούτυρο

Αμύγδαλα φιλέ ή άλλους σπόρους

Freepik

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το βούτυρο, το γάλα, τη ζάχαρη, το μαχλέπι και τη μαστίχα. Δεν θέλουμε να κάψει, θέλουμε απλά να ζεσταθεί. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε καλά. Σε ένα μπολ διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό, ανακατεύοντας με ένα πιρούνι. Την αδειάζουμε στο μείγμα με το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε καλά. Αν χρειαστεί προσθέτουμε ελάχιστο αλεύρι.

Δίνουμε στη ζύμη σχήμα μπάλας, τη βάζουμε σε ένα μπολ, σκεπάζουμε με μια πετσέτα και την αφήνουμε σε ζεστό περιβάλλον για τουλάχιστον 3 ώρες ώστε να διπλασιαστεί σε όγκο. Ξαναζυμώνουμε ελαφρώς με το χέρι και χωρίζουμε τη ζύμη σε 3 ίσα μέρη. Πλάθουμε τρία μπαστούνια, τα οποία πλέκουμε σε πλεξούδα. Τοποθετούμε το τσουρέκι σε μια λαδόκολλα πάνω στη λαμαρίνα του φούρνου. Αφήνουμε ξανά σε ζεστό περιβάλλον για μια ώρα τουλάχιστον. Ανακατεύουμε το αυγό της επάλειψης με λίγο νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε την επιφάνεια του τσουρεκιού. Πασπαλίζουμε με το αμύγδαλο φιλέ και ψήνουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Και το τσουρέκι μας είναι έτοιμο. Καλή απόλαυση.