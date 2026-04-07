Έχεις σοκολατένια πασχαλινά αυγά; Φτιάξε το πιο λαχταριστό κέικ σοκολάτας

Το κέικ με σοκολατένια πασχαλινά αυγά είναι ένα αφράτο και απολαυστικό γλυκό που μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τη σοκολάτα των γιορτών. Ιδανικό για πρωινό ή απογευματινό, είναι πανεύκολο στην παρασκευή και πετυχαίνει πάντα, χάρη στη μαλακή του υφή που εμπλουτίζεται με κακάο και κομμάτια σοκολάτας. Πρόκειται για μια εξαιρετική ιδέα κατά της σπατάλης, καθώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε είδος σοκολάτας από τα πασχαλινά αυγά: μαύρη, γάλακτος, λευκή ή και συνδυασμό τους.

Υλικά

150 γρ. σοκολάτα από πασχαλινά αυγά

2 αυγά

100 γρ. ζάχαρη

50 ml σπορέλαιο

90 ml γάλα

180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

30 γρ. κακάο άγλυκο

8 γρ. μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση

Σπάμε τη σοκολάτα σε μικρότερα κομμάτια. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη με μίξερ μέχρι να αφρατέψουν και να γίνουν ανοιχτόχρωμα. Προσθέτουμε το λάδι και το γάλα, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Ρίχνουμε το αλεύρι σταδιακά, ανακατεύοντας σε χαμηλή ταχύτητα. Προσθέτουμε το κακάο και αναμειγνύουμε καλά. Σταματάμε το μίξερ, κοσκινίζουμε το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε απαλά. Ψιλοκόβουμε περίπου 70 γρ. από τη σοκολάτα και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα με μια σπάτουλα.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα 20 εκ., βουτυρωμένη και στρωμένη με λαδόκολλα, και ισιώνουμε την επιφάνεια. Διακοσμούμε με τα υπόλοιπα κομμάτια σοκολάτας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C (στον αέρα) για 35–40 λεπτά. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει εντελώς πριν το ξεφορμάρουμε και το σερβίρουμε.

Συμβουλές

Για ακόμη πιο πλούσια γεύση, μπορούμε να προσθέσουμε μια κουταλιά πραλίνα φουντουκιού στο μείγμα ή στη διακόσμηση. Επίσης, μπορούμε να το εμπλουτίσουμε με ξηρούς καρπούς ή πολύχρωμη τρούφα για πιο γιορτινό αποτέλεσμα. Το κέικ διατηρείται για 2-3 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου, καλυμμένο. Σε ζεστό καιρό, φυλάξτε το στο ψυγείο και αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το σερβίρετε.