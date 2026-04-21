Αν έχεις αυτά τα 4 υλικά, μπορείς να φτιάξεις τον πιο νόστιμο κορμό σοκολάτας
JTeam
21 Απριλίου 2026
Υπάρχουν κάποια γλυκά που δεν χρειάζονται συστάσεις – και ο κορμός σοκολάτας είναι σίγουρα ένα από αυτά. Με την πλούσια, σοκολατένια γεύση του και τα τραγανά κομμάτια μπισκότου σε κάθε μπουκιά, ξυπνά αναμνήσεις και φέρνει μια αίσθηση ζεστασιάς και οικειότητας. Το καλύτερο; Φτιάχνεται πανεύκολα, χωρίς ψήσιμο και με μόλις 4 υλικά που συνήθως υπάρχουν ήδη στην κουζίνα. Είναι το γλυκό που θα ετοιμάσεις αυθόρμητα και θα εξαφανιστεί πιο γρήγορα απ’ όσο περιμένεις.
Υλικά
250 γρ. βούτυρο (ανάλατο, λιωμένο)
200 γρ. ζαχαρούχο γάλα (½ κουτί)
60–70 γρ. κακάο άγλυκο (6–7 κ.σ.)
250–300 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ ή digestive
Εκτέλεση
Σπάμε τα μπισκότα με το χέρι σε μεγάλα κομμάτια μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Ύστερα λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το κακάο και το ζαχαρούχο γάλα. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε ένα λείο και ομοιογενές μείγμα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το σοκολατένιο μείγμα πάνω στα μπισκότα και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν όλα καλά. Απλώνουμε το μείγμα σε λαδόκολλα ή μεμβράνη, το τυλίγουμε σε σχήμα κορμού και το κλείνουμε καλά. Το βάζουμε στην κατάψυξη για 3–4 ώρες μέχρι να σφίξει. Προαιρετικά (εκτός των 4 βασικών υλικών): Μπορείτε να προσθέσετε λίγο κονιάκ ή μπράντι, ή ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς (π.χ. καρύδια) για έξτρα γεύση. Καλή απόλαυση.
