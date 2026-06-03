Γεμιστά μπισκότα χωρίς ζάχαρη, αυγά και βούτυρο που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα κλασικά γλυκά

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς βούτυρο και χωρίς αυγά: Αυτά τα μπισκότα με μαρμελάδα, απλά και ελαφριά, είναι εξίσου νόστιμα με τα κλασικά.

Έτσι, η ζάχαρη αντικαθίσταται, τα λιπαρά μειώνονται και τα υλικά γίνονται πιο καθαρά και φυσικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνεται η απόλαυση. Σε αυτή τη λογική κινούνται και τα συγκεκριμένα γεμιστά μπισκότα, τα οποία συνδυάζουν απλά υλικά όπως γιαούρτι, αμύγδαλα και μαρμελάδα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα ελαφρύ και γευστικό. Η έλλειψη βουτύρου, αυγών και επεξεργασμένης ζάχαρης δεν τα κάνει «φτωχά» σε γεύση, αλλά αντίθετα αναδεικνύει τη φυσική νοστιμιά των υλικών.

Είναι μια συνταγή που αποδεικνύει πως ακόμη και τα πιο κλασικά γλυκά μπορούν να αποκτήσουν μια πιο σύγχρονη, ισορροπημένη εκδοχή, χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα και τη γοητεία τους. Ιδανικά για πρωινό, για σνακ ή για ένα ελαφρύ γλυκό μέσα στην ημέρα, αυτά τα μπισκότα έρχονται να καλύψουν την ανάγκη για κάτι γλυκό, αλλά πιο «συνειδητό» και θρεπτικό. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τα γεμιστά μπισκότα.

Υλικά

Για τη ζύμη

200 γρ. αμύγδαλα

1 κεσεδάκι γιαούρτι χωρίς ζάχαρη

40 γρ. ηλιέλαιο

150 γρ. αλεύρι

½ φακελάκι μπέικιν πάουντερ

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Για τη γέμιση

220 γρ. μαρμελάδα βερίκοκο χωρίς προσθήκη ζάχαρης

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Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη ζύμη: Βάζουμε τα αμύγδαλα στο μίξερ και τα αλέθουμε μέχρι να γίνουν αλεύρι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το γιαούρτι, προσθέτουμε το λάδι, το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε και τα τριμμένα αμύγδαλα και το αλεύρι, λίγο-λίγο.

Όταν σχηματιστεί μια συνεκτική ζύμη, τη μεταφέρουμε στον πάγκο και συνεχίζουμε το ζύμωμα μέχρι να ενσωματωθεί όλο το αλεύρι και να έχουμε μια λεία ζύμη που δεν κολλάει. Ανοίγουμε τη ζύμη πάνω σε λαδόκολλα μέχρι πάχος 2–3 χιλιοστά. Με ένα κουπάτ διαμέτρου 5 εκ. κόβουμε δίσκους. Στα μισά από αυτά κόβουμε στο κέντρο με μικρότερο κουπάτ 4 εκ. ώστε να δημιουργηθούν στεφάνια. Έξυπνο tip: Η ζύμη που περισσεύει μπορεί να ξαναζυμωθεί και να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον μπισκότα.

Απλώνουμε τη μαρμελάδα πάνω στους δίσκους. Τοποθετούμε τα στεφάνια από πάνω και πιέζουμε ελαφρά. Βάζουμε τα μπισκότα σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 °C για 15 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και είναι έτοιμα για απόλαυση.

Συμβουλές

Στη ζύμη, αντί για αμύγδαλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα είδη ξηρών καρπών: τα φουντούκια, για παράδειγμα, δίνουν πιο έντονη γεύση και ταιριάζουν πολύ με τη μαρμελάδα βερίκοκο. Αυτά τα μπισκότα είναι ήδη χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς λακτόζη και χωρίς αυγά. Αν θέλουμε να τα κάνουμε και χωρίς γλουτένη, αντικαθιστούμε το αλεύρι με μείγμα από 100 γρ. αλεύρι ρυζιού και 70 γρ. κορν φλάουρ ή άμυλο πατάτας.

Τα μπισκότα αυτά διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου, καλά κλεισμένα σε δοχείο ή κουτί για 3–4 ημέρες. Η ζύμη με αμύγδαλα παραμένει αρωματική και τραγανή ακόμη και την επόμενη ημέρα. Βάζουμε στο ψυγείο μόνο αν κάνει πολλή ζέστη. Αν θέλουμε να τα αποθηκεύσουμε για περισσότερο χρόνο, μπορούμε να τα καταψύξουμε αφού ψηθούν: Διατηρούνται στην κατάψυξη έως και έναν μήνα και ξεπαγώνουν εύκολα σε λίγες ώρες σε θερμοκρασία δωματίου.