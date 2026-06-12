Τιραμισού με φράουλες που λιώνει στο στόμα

Μια δροσερή, ανοιξιάτικη εκδοχή του κλασικού τιραμισού με φράουλες, λεμονάτο σιρόπι και βελούδινη κρέμα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη φρεσκάδα και τη γλυκύτητα.

Υπάρχουν επιδόρπια που δεν χρειάζονται συστάσεις — και το τιραμισού είναι σίγουρα ένα από αυτά. Όμως όταν μπαίνουν στη σκηνή οι φράουλες, το αποτέλεσμα αλλάζει εντελώς χαρακτήρα: Γίνεται πιο ανάλαφρο, πιο ανοιξιάτικο, πιο “ζωντανό”. Αυτό το τιραμισού με φράουλες δεν είναι απλώς μια παραλλαγή του κλασικού, αλλά μια πιο φρέσκια εκδοχή που παίζει με την ισορροπία ανάμεσα στη γλυκύτητα της κρέμας και την οξύτητα του φρούτου. Χωρίς καφέ, χωρίς βαριές νότες, αλλά με έντονο άρωμα λεμονιού και φράουλας που δένουν τέλεια μεταξύ τους. Είναι το είδος του γλυκού που ετοιμάζεις όταν θέλεις κάτι εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα δροσερό, που κόβεται όμορφα και μένει σταθερό, χωρίς να χάνει την “σπιτική” του αίσθηση.

Υλικά

Για την κρέμα

350 γρ. μασκαρπόνε

350 γρ. φρέσκα κρέμα γάλακτος

350 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

160 γρ. ζαχαρούχο γάλα

Για το σιρόπι

200 γρ. νερό

100 γρ. ζάχαρη

5 φράουλες

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Χυμός από μισό λεμόνι

Για το κουλί

500 γρ. φράουλες

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

Χυμός από 1 λεμόνι

Για τη σύνθεση του τιραμισού

250 γρ. σαβαγιάρ

Για τη διακόσμηση

200 γρ. φράουλες

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Εκτέλεση

Για τη διακόσμηση: Για να ξεκινήσουμε τη σύνθεση του τιραμισού, αφαιρούμε το κοτσάνι από τις φράουλες. Τις πλένουμε καλά και, αν μπορούμε, τις στεγνώνουμε: Είναι εύκολο να το υποτιμήσετε αλλά το έξτρα νερό μετά θα επηρεάσει τις στρώσεις. Διαλέγουμε 150 γρ. (περίπου 10 φράουλες) ίδιου μεγέθους για τα τοιχώματα της φόρμας και τις κόβουμε στη μέση. Τις κρατάμε στην άκρη. Κόβουμε τις υπόλοιπες 50 γρ. σε μικρά κυβάκια και τα κρατάμε στο ψυγείο για να μείνουν πιο σταθερά και να μην βγάλουν πολλά υγρά.

Η κρέμα: Βάζουμε την κρέμα γάλακτος, το ζαχαρούχο, το γιαούρτι και το μασκαρπόνε, όλα κρύα από το ψυγείο, στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε μέχρι να γίνει μια πηχτή και σταθερή κρέμα. Το σωστό σημείο είναι όταν η κρέμα “στέκεται” και κάνει κορυφή που δεν πέφτει. Μόλις είναι έτοιμη, βάζουμε την κρέμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και την αφήνουμε στο ψυγείο. Αν είναι ακόμα μαλακή, τη βάζουμε για 10–15 λεπτά στο ψυγείο πριν τη χρήση.

Το σιρόπι: Σε κατσαρολάκι βάζουμε νερό, ζάχαρη, 5 φράουλες κομμένες, ξύσμα λεμονιού και χυμό μισού λεμονιού. Το φέρνουμε σε βρασμό και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Στη συνέχεια το αφήνουμε να βράσει για λίγα λεπτά. Το σουρώνουμε και κρατάμε το υγρό. Ύστερα το αφήνουμε να κρυώσει τελείως πριν το χρησιμοποιήσουμε για τα σαβαγιάρ.

Το κουλί: Κόβουμε τις 500 γρ. φράουλες σε κομμάτια και τις βάζουμε σε κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού. Τις μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώνουμε το μείγμα και κρατάμε τον χυμό (κουλί). Ύστερα τον ανακατεύουμε με το σιρόπι. Τις σάρκες που μένουν μπορείτε να τις κρατήσετε για τις στρώσεις.

Σύνθεση του τιραμισού: Τοποθετούμε τις κομμένες φράουλες στα τοιχώματα της φόρμας. Βουτάμε τα σαβαγιάρ στο κρύο σιρόπι για 1–2 δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά και τα στρώνουμε στον πάτο. Στρώνουμε κρέμα από πάνω και γεμίζουμε τα κενά ανάμεσα στις φράουλες για να σταθεροποιηθούν. Προσθέτουμε το κουλί και μετά άλλη μία στρώση κρέμας. Επαναλαμβάνουμε με σαβαγιάρ και κρέμα, δημιουργώντας δεύτερο στρώμα. Ολοκληρώνουμε με κουλί και κορυφές κρέμας στην επιφάνεια. Διακοσμούμε με κυβάκια φράουλας. Τέλος το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Καλή απόλαυση.