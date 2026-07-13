Ομελέτα με μαρμελάδα: Το γλυκό πρωινό που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι

Αφράτη ομελέτα γεμισμένη με μαρμελάδα, που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και μετατρέπει τα απλά υλικά σε ένα ξεχωριστό πρωινό ή γλυκό κέρασμα για κάθε στιγμή της ημέρας.

Αν αγαπάτε τις εύκολες αλλά διαφορετικές συνταγές, αυτή η γλυκιά ομελέτα με μαρμελάδα αξίζει μια θέση στο τραπέζι σας. Αφράτη, βουτυρένια και γεμισμένη με τη μαρμελάδα της επιλογής σας, θυμίζει τις παραδοσιακές οικογενειακές συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι ιδανική για πρωινό, brunch ή ακόμα και ως ένα γρήγορο επιδόρπιο, ενώ ετοιμάζεται σε λίγα μόλις λεπτά με υλικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα.

Υλικά

8 αυγά

150 γρ. μαρμελάδα της επιλογής σας (φράουλα, βερίκοκο, μούρα ή άλλη αγαπημένη γεύση)

200 γρ. φρέσκα κόκκινα φρούτα (σμέουρα, φραγκοστάφυλα ή μούρα)

30 γρ. βούτυρο

4 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη

1 πρέζα αλάτι

Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

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Εκτέλεση

Χτυπάμε 2 αυγά με μία πρέζα αλάτι και 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ζεσταίνουμε λίγο βούτυρο σε αντικολλητικό τηγάνι και στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα των αυγών και αφήνουμε να ψηθεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα ώστε η ομελέτα να παραμείνει αφράτη. Μόλις αρχίσει να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του τηγανιού αλλά είναι ακόμη ελαφρώς ζουμερή στο κέντρο, τοποθετούμε 1 κουταλιά της σούπας μαρμελάδα στη μέση. Διπλώνουμε προσεκτικά την ομελέτα στη μέση, σχηματίζοντας μισοφέγγαρο, ώστε να εγκλωβιστεί η γέμιση. Ύστερα τη μεταφέρουμε στο πιάτο και σερβίρουμε με φρέσκα κόκκινα φρούτα. Πασπαλίστε, αν θέλετε, με λίγη ζάχαρη άχνη και επαναλάβετε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες ομελέτες.

Tip

Για ακόμα πιο πλούσια γεύση, χρησιμοποιήστε σπιτική μαρμελάδα ή συνδυάστε δύο διαφορετικές γεύσεις, όπως φράουλα και βατόμουρο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού στο μείγμα των αυγών για πιο αρωματικό αποτέλεσμα.