Σορμπέ φρούτων χωρίς παγωτομηχανή: Η εύκολη καλοκαιρινή συνταγή με φράουλα ή πεπόνι

Δροσερό, ελαφρύ και πανεύκολο στην παρασκευή του, αυτό το σπιτικό σορμπέ γίνεται με φρέσκα φρούτα και χωρίς να χρειάζεστε ειδικό εξοπλισμό.

Ένα πανεύκολο σορμπέ φρούτων που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι χωρίς παγωτομηχανή. Μπορείτε να το ετοιμάσετε με φράουλες ή με γλυκό καλοκαιρινό πεπόνι, ακόμη και χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Δροσερό, ελαφρύ και ιδανικό για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να φτιάξετε σορμπέ φρούτων χωρίς παγωτομηχανή. Το πρώτο, με φράουλες, παρασκευάζεται με ένα αρωματικό σιρόπι ζάχαρης και χυμό λάιμ, ενώ το δεύτερο γίνεται μόνο με γλυκό πεπόνι εποχής, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσετε καθόλου ζάχαρη. Πώς φτιάχνεται το σορμπέ φρούτων;

Για το σορμπέ φράουλας, πολτοποιείτε τις φράουλες μαζί με το σιρόπι ζάχαρης και το λάιμ και στη συνέχεια αφήνετε το μείγμα να κρυώσει. Έπειτα το μοιράζετε σε θήκες για παγάκια και το αφήνετε στην κατάψυξη για περίπου 6 ώρες. Όταν παγώσει, χτυπάτε τους κύβους στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσουν την υφή σορμπέ.

Για το σορμπέ πεπονιού, η διαδικασία είναι ακόμη πιο απλή: κόβετε το πεπόνι σε μικρά κομμάτια, το καταψύχετε για 6 ώρες και στη συνέχεια το χτυπάτε στο μπλέντερ μέχρι να γίνει ένα δροσερό και κρεμώδες σορμπέ, χωρίς καμία προσθήκη ζάχαρης.

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Υλικά

Για το σορμπέ φράουλας

500 γρ. καθαρισμένες φράουλες

200 γρ. ζάχαρη

½ λάιμ

Για το σορμπέ πεπονιού χωρίς ζάχαρη

800 γρ. πεπόνι

Εκτέλεση

Για το σορμπέ φράουλας

Πλένουμε καλά τις φράουλες και κόψτε τις σε μικρά κομμάτια. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι διαλύουμε τη ζάχαρη με 150 γρ. νερό, τον χυμό και το ξύσμα από το μισό λάιμ. Αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση και στη συνέχεια αποσύρετε από τη φωτιά. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς. Στη συνέχει σουρώνουμε το σιρόπι και προσθέστε το στις φράουλες μέσα στο μπλέντερ. Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένας ομοιόμορφος πολτός και στη συνέχεια βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα.

Μεταφέρουμε το κρύο μείγμα σε θήκες για παγάκια (ιδανικά από σιλικόνη) και το αφήνουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 6 ώρες ή περισσότερο. Όταν παγώσει, βάζουμε τους κύβους στο μπλέντερ και τους χτυπάμε σταδιακά, σε μικρές ποσότητες, μέχρι να δημιουργηθεί η υφή ενός σορμπέ.

Για το σορμπέ πεπονιού χωρίς ζάχαρη

Κόβουμε 800 γρ. πεπόνι σε πολύ μικρά κομμάτια, ώστε να παγώσουν πιο εύκολα και να μπορούν να πολτοποιηθούν καλύτερα. Απλώνουμε τα κομμάτια σε ένα δίσκο, τα καλύπτουμε με μεμβράνη και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη για περίπου 6 ώρες. Στη συνέχεια, χτυπάμε τα παγωμένα κομμάτια πεπονιού σε ένα δυνατό μπλέντερ μέχρι να αποκτήσουν την υφή ενός δροσερού σορμπέ.