Ψητός ανανάς με σαντιγί καρύδας: Ένα εύκολο και δροσερό γλυκό

Ένα εύκολο και διαφορετικό επιδόρπιο που συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα του ανανά με τα αρώματα της κανέλας, του καγιέν και την κρεμώδη υφή της καρύδας.

Ο ανανάς είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τροπικά φρούτα, γνωστό για τη φυσική του γλυκύτητα, το άρωμά του και τη δροσερή του γεύση. Εκτός από το να καταναλώνεται φρέσκος, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ιδιαίτερα επιδόρπια που συνδυάζουν απλά υλικά με εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ο ψητός ανανάς αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη γεύση του φρούτου, καθώς η θερμότητα της σχάρας ενισχύει τη φυσική του γλυκύτητα και δημιουργεί μια ελαφρώς καραμελωμένη υφή. Όταν συνδυάζεται με αρωματικά μπαχαρικά και μια κρεμώδη σαντιγί καρύδας, μετατρέπεται σε ένα εύκολο αλλά ξεχωριστό γλυκό που μπορεί να σερβιριστεί σε κάθε περίσταση. Η συνταγή αυτή συνδυάζει τη γλυκιά γεύση του ανανά με μια ελαφριά πικάντικη νότα από το πιπέρι καγιέν και την απαλή υφή της καρύδας, δημιουργώντας ένα επιδόρπιο που προσφέρει απόλαυση χωρίς να απαιτεί πολύπλοκη προετοιμασία.

Υλικά

1 ανανάς

2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη

½ κουταλάκι του γλυκού αλεσμένη κανέλα

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν

1 κονσέρβα (400 ml) πλήρες γάλα καρύδας, που έχει μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον 8 ώρες

½ κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα φυσικής βανίλιας

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Εκτέλεση

Τοποθετούμε ένα μεταλλικό μπολ ανάμειξης και τους αναδευτήρες ή το σύρμα του μίξερ στην κατάψυξη για να κρυώσουν. Ξαπλώνουμε τον ανανά σε μια σταθερή επιφάνεια κοπής και κόψτε το πράσινο μέρος στην κορυφή και το σκληρό κάτω μέρος (περίπου 1,5 εκατοστό από κάθε πλευρά). Τοποθετούμε τον ανανά όρθιο και αφαιρούμε προσεκτικά τη φλούδα, κόβοντας γύρω από όλο το φρούτο. Αφαιρούμε τα σκληρά «μάτια» του ανανά με ένα μικρό μαχαίρι.

Ξαπλώνουμε ξανά τον ανανά και τον κόβουμε σε 6 φέτες πάχους περίπου 1,5 εκατοστού. Χρησιμοποιούμε ένα μικρό μαχαίρι ή ένα μικρό στρογγυλό κουπ πατ για να αφαιρέσουμε προσεκτικά το σκληρό κέντρο από κάθε φέτα. Τοποθετούμε τις φέτες ανανά σε μία στρώση πάνω σε μια επιφάνεια κοπής και αφαιρούμε τα κομμάτια από τον πυρήνα και τη φλούδα. Ζεσταίνουμε μια σχάρα ή ένα τηγάνι-γκριλ σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε την καστανή ζάχαρη, την κανέλα και το πιπέρι καγιέν. Αλείφουμε τη μισή ποσότητα από το μείγμα μπαχαρικών στη μία πλευρά των φετών ανανά και στη συνέχεια τις γυρίζουμε και επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο μείγμα στην άλλη πλευρά. Στη συνέχεια ψήνουμε τις φέτες ανανά στη σχάρα μέχρι να πάρουν χρώμα, περίπου 3-5 λεπτά από κάθε πλευρά.

Βγάζουμε την παγωμένη κονσέρβα γάλακτος καρύδας από το ψυγείο, γυρίστε την προσεκτικά ανάποδα (χωρίς να την ανακινήσετε) και ανοίξτε την από την κάτω πλευρά. Αδειάζουμε το υγρό και το κρατάμε για άλλη χρήση. Αφαιρούμε τα παχύρρευστα στερεά μέρη του γάλακτος καρύδας και τοποθετήστε τα στο κρύο μπολ. Χτυπάμε τα στερεά της καρύδας με το μίξερ μέχρι να αποκτήσουν κρεμώδη υφή και να σχηματιστούν σταθερές κορυφές, για περίπου 2-4 λεπτά. Προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας και ανακατέψτε για ακόμη 30 δευτερόλεπτα μέχρι να ενσωματωθεί καλά. Για το σερβίρισμα, τοποθετούμε μία φέτα ανανά σε ένα μικρό πιάτο και προσθέστε από πάνω 2 κουταλιές της σούπας σαντιγί καρύδας. Γαρνίρετε, αν θέλετε, με λίγη επιπλέον κανέλα.

Μαγειρική συμβουλή

Για να επιλέξετε μια κονσέρβα γάλακτος καρύδας που θα διαχωριστεί σωστά όταν κρυώσει, κάντε ένα απλό «τεστ ανακίνησης» στο κατάστημα: Το περιεχόμενο της κονσέρβας δεν πρέπει να μετακινείται αισθητά όταν την κουνάτε. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε κάποιο γλυκαντικό ή άλλο άρωμα στη σαντιγί καρύδας πριν το σερβίρισμα. Η σαντιγί καρύδας μπορεί να διατηρηθεί για έως και 3 ημέρες σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο.