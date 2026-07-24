Αυτό το vegan στρούντελ με δαμάσκηνα είναι τραγανό, ζουμερό και πεντανόστιμο

Με τραγανό φύλλο, ζουμερά δαμάσκηνα, καρύδια και αρωματική κανέλα, αυτό το vegan στρούντελ είναι το ιδανικό γλυκό για πρωινό, κέρασμα ή επιδόρπιο.

Αυτό το vegan στρούντελ με δαμάσκηνα είναι μια εύκολη και σχετικά γρήγορη συνταγή που αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή του κλασικού αυστριακού στρούντελ με μήλα. Δεν περιέχει υλικά ζωικής προέλευσης και είναι ιδανικό για όσους ακολουθούν vegan διατροφή, αλλά και για όσους θέλουν ένα πιο ελαφρύ και φυσικά γλυκό επιδόρπιο.

Με τραγανά φύλλα κρούστας, ζουμερά ώριμα δαμάσκηνα, καρύδια και αρωματικά μπαχαρικά όπως κανέλα και τζίντζερ, αυτό το στρούντελ συνδυάζει υπέροχα υφές και γεύσεις. Είναι ιδανικό για ένα πλούσιο πρωινό, για ένα απογευματινό σνακ ή ως ένα απλό αλλά εντυπωσιακό επιδόρπιο μετά το γεύμα. Σερβίρεται χλιαρό ή κρύο και γίνεται ακόμη πιο απολαυστικό με μια μπάλα παγωτό βανίλιας.

Υλικά

150 γρ. φύλλο κρούστας (ή φύλλο για στρούντελ)

50 γρ. τριμμένη φρυγανιά σίκαλης

500 γρ. κόκκινα δαμάσκηνα

100 γρ. καρυδόψιχα

1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη

40 γρ. λάδι καρύδας

1 πρέζα αλάτι

Ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα

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Εκτέλεση

Πλένουμε τα δαμάσκηνα, τα στεγνώνουμε και αφαιρούμε τα κουκούτσια και τα κόβουμε σε φέτες. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε 1 κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας (περίπου 15 γρ.). Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα, μια πρέζα αλάτι και την καστανή ζάχαρη και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά σε δυνατή φωτιά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την κανέλα και το τζίντζερ. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη.

Με τη βοήθεια ενός πολυκόφτη, ψιλοκόβουμε τα καρύδια μαζί με την τριμμένη φρυγανιά σίκαλης. Σε ένα μικρό τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι καρύδας σε χαμηλή φωτιά. Απλώνουμε τα φύλλα κρούστας στον πάγκο εργασίας, τα αλείφουμε ανά δύο με το χλιαρό λάδι καρύδας και τα τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο. Ύστερα πασπαλίζουμε την επιφάνεια με το μείγμα από καρύδια και φρυγανιά. Απλώνουμε από πάνω τα δαμάσκηνα μαζί με τα υγρά τους και διπλώνουμε τις μακριές πλευρές του φύλλου προς τα μέσα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα στενό ορθογώνιο. Τυλίγουμε προσεκτικά το φύλλο ώστε να σχηματιστεί ένας κύλινδρος. Τοποθετούμε το στρούντελ στο κέντρο ενός ταψιού και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 30 λεπτά. Αφού το βγάλουμε από τον φούρνο, πασπαλίζουμε με άφθονη ζάχαρη άχνη. Καλή απόλαυση.

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