Το καρπούζι αλλιώς: Το δροσερό γλυκό καρπουζιού που έρχεται από την Ιταλία

Ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό γλυκό από την Ιταλία που μετατρέπει το ζουμερό καρπούζι σε ένα δροσερό και αρωματικό επιδόρπιο με απλά υλικά.

Στη Σικελία το καρπούζι δεν τρώγεται μόνο σε φέτες. Από τον χυμό του παρασκευάζεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά σικελικά γλυκά: Το ζελέ καρπουζιού. Δροσερό, αρωματικό και εντυπωσιακά κομψό, είναι ένα απλό γλυκό που κλείνει μέσα του όλη τη γεύση του καλοκαιριού. Μπορεί να σερβιριστεί μετά το γεύμα ή κάθε φορά που θέλετε ένα δροσιστικό διάλειμμα από τη ζέστη. Η συνταγή είναι απλή, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, κυρίως για να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί στο ψυγείο. Μπορείτε να το ετοιμάσετε από πριν και διατηρείται στο ψυγείο για 2-3 ημέρες.

Πώς σερβίρεται;

Για να γίνει ακόμη πιο γευστικό και εντυπωσιακό, το ζελέ καρπουζιού σερβίρεται με σταγόνες σοκολάτας, γλασαρισμένα φρούτα και άνθη γιασεμιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ίδια βάση για να δημιουργήσετε ένα cheesecake με ζελέ καρπουζιού, ένα πρωτότυπο και δροσερό επιδόρπιο.

Υλικά

800 γρ. σάρκα καρπουζιού

75 γρ. ζάχαρη

40 γρ. κορν φλάουρ

Άρωμα γιασεμιού

Κανέλα

Σταγόνες σοκολάτας

Γλασαρισμένα φρούτα

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Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μπλέντερ τη σάρκα του καρπουζιού και στη συνέχεια την περνάμε από σουρωτήρι ώστε να πάρουμε τον χυμό. Μετράμε 500 γρ. χυμού και τον ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ. Αρωματίζουμε με άρωμα γιασεμιού και ένα μικρό κομμάτι κανέλας. Μαγειρεύουμε για περίπου 1 λεπτό από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει.

Αδειάζουμε το μείγμα σε 4 φόρμες για πουτίγκα, αφού το περάσουμε ξανά από σουρωτήρι. Τοποθετούμε τις φόρμες στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Ξεφορμάρουμε τα γλυκά και τα σερβίρουμε με σταγόνες σοκολάτας, γλασαρισμένα φρούτα και, αν θέλετε, λευκά άνθη για διακόσμηση.