Η Λητώ Καρακωστάνογλου παρουσίασε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι μια συλλογή που ξεπερνά τα όρια του κοσμήματος

H LITO στην Paris Couture Week 2026 με τη συλλογή Cosmic Guardians

Μετουσιώνοντας την τελειότητα και τη σοφία της φύσης σε φορέσιμα objets d’art, ο οίκος κοσμημάτων LITO Fine Jewelry, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λητώς Καρακωστάνογλου, παρουσίασε τη συλλογή Cosmic Guardians στην Paris Couture Week 2026, συμμετέχοντας ανάμεσα σε κορυφαίους οίκους της παγκόσμιας Haute Joiallierie. Μια παρουσιάση που αποτελεί απτή απόδειξη της υψηλής δεξιοτεχνίας και αισθητικής του οίκου, αλλά κι ένα σημαντικό ορόσημο για την επέτειο των 25 χρόνων δημιουργίας.

Κεντρικοί ήρωες της συλλογής Cosmic Guardians, τα αρχέγονα φυλακτά, οι σκαραβαίοι – διαχρονικά και ιερά σύμβολα μεταμόρφωσης, αναγέννησης και αθανασίας. Ίσως στην πιο προσωπική συλλογή της μέχρι σήμερα, η δημιουργός Λητώ Καρακωστάνογλου άντλησε έμπνευση από την συλλογή σπάνιων, διατηρημένων σκαραβαίων του ιστορικού παρισινού ιδρύματος φυσικής ιστορίας Deyrolle, και επιστρατεύοντας ευγενή μέταλλα και πολύτιμους λίθους, καθώς και σε διαρκή συνεργασία με τους έμπειρους δεξιοτέχνες του ατελιέ της, συνέθεσε μια συλλογή που ξεχωρίζει για τη φαντασία, την ακρίβεια και την καινοτομία της τεχνικής. Μια συλλογή σπάνιων και πολύτιμων έργων τέχνης που υμνούν την ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευθραυστότητα του φυσικού κόσμου.

Μια κατασκευή από χρυσό 18 καρατίων αγκαλιάζει τον διατηρημένο σκαραβαίο, προστατεύοντας τη φυσική του ιριδίζουσα λάμψη. Χάρη στις πρωτοποριακές μεθόδους συντήρησης, οι τεχνίτες διατηρούν άθικτο τον εξωσκελετό του εντόμου, διαφυλάσσοντας την αυθεντική του λάμψη. Κάθε σύνδεσμος, κάθε κούμπωμα και κάθε βάση των πολύτιμων λίθων αποτελεί μια άσκηση απόλυτης ακρίβειας – λεπτομέρειες ορατές μόνο μέσα από μεγενθυτικό φακό, αλλά ουσιώδεις για την αξία και την ψυχή του έργου.

Από τη λεπτοπίλεπτη χρυσή απόληξη ενός σκαραβαίου που κρατά ένα διαμάντι έως τους αρθρωτούς κρίκους ενός chocker που επιτρέπουν στα φτερά να κινούνται αντανακλώντας το ιριδίζον φως πάνω στο δέρμα, κάθε κόσμημα μοιάζει ταυτόχρονα ζωντανό και αιώνιο. Η συλλογή Cosmic Guardians περιλαμβάνει σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, βραχιόλια, ένα chocker, μια καρφίτσα και μια τιάρα, όλα φιλοτεχνημένα από χρυσό 18Κ, διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Cosmic Guardians/ @davide._.corona_

Κάθε κόσμημα συνοδεύεται από τη δική του χειροποίητη κεραμική βάση «ενδιαίτημα», σε συνεργασία με τη Γαλλίδα κεραμίστρια Diane Alexandre, υπογραμμίζοντας την αξία του όχι μόνο ως στολίδι, αλλά και ως collectible απόκτημα.

Η συλλογή Cosmic Guardians έτυχε θερμής υποδοχής από τα διεθνή Μέσα και τους jewelry editors, με τον οίκο LITO Fine Jewelry να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα highlights του Paris Couture Week 2026.

«Κάθε κόσμημα που δημιουργώ είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και στους πολιτισμούς», δηλώνει η Λητώ Καρακωστάνογλου, «H παρουσίαση στο Παρίσι, στο πλαίσιο της Paris Couture Week, συμπίπτει με τον εορτασμό των 25 χρόνων του οίκου κι αποτελεί για μένα ένα κομβικό γεγονός – μια εξέλιξη αλλά παράλληλα και μια νέα δημιουργική αφετηρία».

Η συλλογή Cosmic Guardians δεν είναι απλώς μια συλλογή κοσμημάτων είναι πολύτιμα έργα τέχνης που εκφράζουν τον διάλογο ανάμεσα στις οργανικές φόρμες και στην ανθρώπινη διεξιοτεχνία, ανάμεσα στη φαντασία και στην ομορφιά της ύπαρξης.

