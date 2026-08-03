Το πιο αφράτο κέικ χωρίς αυγά, γάλα και βούτυρο

Μαλακό, αφράτο και αρωματικό, αυτό το κέικ αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται αυγά, γάλα ή βούτυρο για ένα απολαυστικό αποτέλεσμα.

Το κέικ χωρίς αυγά, γάλα και βούτυρο είναι η ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν vegan διατροφή ή αναζητούν ένα πιο ελαφρύ γλυκό για το πρωινό ή το απογευματινό τους. Η συνταγή δεν περιέχει κανένα ζωικό συστατικό, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη τόσο για όσους ακολουθούν φυτική διατροφή όσο και για άτομα με δυσανεξία ή αλλεργία στα γαλακτοκομικά ή στα αυγά.

Επιπλέον, η προετοιμασία της είναι εξαιρετικά απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία στη ζαχαροπλαστική. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανακατέψετε όλα τα υλικά με ένα σύρμα μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος, ομοιογενής χυλός χωρίς σβόλους. Μπορείτε να εμπλουτίσετε το κέικ με σταγόνες μαύρης σοκολάτας, σταφίδες, ξηρούς καρπούς ή ένα μείγμα αρωματικών μπαχαρικών, όπως κανέλα και μοσχοκάρυδο. Αν θέλετε μια ακόμη πιο απολαυστική εκδοχή, καλύψτε το με λιωμένη μαύρη σοκολάτα ή σερβίρετέ το με μαρμελάδα ή φρέσκα φρούτα εποχής. Για πιο rustic αποτέλεσμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος του αλευριού με αλεύρι ολικής άλεσης ή αλεύρι ζέας.

Υλικά

370 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. κορν φλάουρ

200 γρ. ζάχαρη

130 γρ. ηλιέλαιο

300 ml νερό

Ξύσμα από 1 λεμόνι

Σπόροι από 1 λοβό βανίλιας (ή 1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας)

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ

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Εκτέλεση

Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα 120 γρ. από το ηλιέλαιο, το νερό και το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να αρχίσει να διαλύεται. Στη συνέχεια προσθέτουμε 350 γρ. αλεύρι, το κοσκινισμένο κορν φλάουρ, το μπέικιν πάουντερ και τους σπόρους βανίλιας. Ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα χωρίς σβόλους.

Αλείφουμε με το υπόλοιπο ηλιέλαιο και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο αλεύρι μια φόρμα για κέικ ή στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 24-25 εκ. Αδειάζουμε μέσα το μείγμα και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40 λεπτά. Μετά τα πρώτα 30 λεπτά, ελέγχουμε το ψήσιμο βυθίζοντας μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο του κέικ. Αν βγει καθαρή, το γλυκό είναι έτοιμο. Αν όχι, συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα ακόμη λεπτά. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει εντελώς πριν το κόψουμε. Καλή απόλαυση.

Παραλλαγή

Αν δεν ακολουθείτε vegan διατροφή, μπορείτε να δοκιμάσετε και την κλασική εκδοχή του κέικ με νερό που περιέχει αυγά. Με την ίδια βασική συνταγή μπορείτε επίσης να φτιάξετε ένα αφράτο κέικ σε φόρμα με τρύπα ή ακόμη και να προσθέσετε μήλα.