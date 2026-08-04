Μαγική τούρτα με καφέ: Το εύκολο γλυκό που δημιουργεί 3 διαφορετικές στρώσεις μόνο του

Αν αγαπάτε τα γλυκά με γεύση καφέ, η μαγική τούρτα με καφέ είναι το ιδανικό επιδόρπιο: Κρεμώδης, λαχταριστή και εντυπωσιακή, με τρεις διαφορετικές στρώσεις και υφές.

Αν αγαπάτε τα γλυκά με άρωμα καφέ, αυτή η τούρτα είναι μια συνταγή που αξίζει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε, γιατί είναι πεντανόστιμη, εντυπωσιακή και… μαγική! Η μαγική τούρτα με καφέ είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό γλυκό, αλλά ταυτόχρονα πολύ εύκολο στην προετοιμασία του. Ειδικά με αυτή τη συνταγή, για την οποία χρειάζεστε μόνο έναν αυγοδάρτη, ηλεκτρικό μίξερ και μερικά μπολ.

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, το μείγμα χωρίζεται «μαγικά» σε 3 διαφορετικές στρώσεις, οι οποίες διαφέρουν σε πυκνότητα και απόχρωση. Θα δημιουργηθεί μια λεπτή και αφράτη επάνω στρώση, με υφή που θυμίζει παντεσπάνι. Στη μέση θα υπάρχει μια κρεμώδης στρώση, παρόμοια με φλαν, ενώ στο κάτω μέρος θα σχηματιστεί μια πιο συμπαγής και σκούρα κρέμα, που θυμίζει σχεδόν πουτίγκα.

Με λίγα λόγια, είναι σαν να απολαμβάνετε 3 διαφορετικά γλυκά σε ένα. Η μαγική τούρτα μπορεί να παρασκευαστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εμείς επιλέξαμε μια πολύ απλή διαδικασία: Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανακατέψουμε τα υλικά σε ένα μπολ, αφού πρώτα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια και χτυπήσουμε τα τελευταία σε μαρέγκα. Σταδιακά προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, ενσωματώνοντάς τα με το ηλεκτρικό μίξερ. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένα αρκετά ρευστό μείγμα, το οποίο θα μεταφέρουμε σε ένα ορθογώνιο πυρίμαχο σκεύος. Το γλυκό θα χρειαστεί να ψηθεί στον φούρνο για περίπου 80 λεπτά, όμως η αναμονή αξίζει, καθώς το αποτέλεσμα είναι πραγματικά απολαυστικό!

Μόλις βγει από τον φούρνο και κρυώσει ελαφρώς, μπορούμε να κόψουμε την τούρτα σε τετράγωνα κομμάτια και, αν θέλουμε, να τη διακοσμήσουμε με άχνη ζάχαρη. Μπορούμε να απολαύσουμε τη μαγική τούρτα με καφέ ακόμη χλιαρή ή να την αφήσουμε στο ψυγείο για μερικές ώρες και στη συνέχεια να τη σερβίρουμε ως επιδόρπιο μετά το γεύμα. Ταιριάζει υπέροχα και με μια μικρή ποσότητα σαντιγί από πάνω. Πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να της αντισταθεί; Εμείς λέμε πως όχι…

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Υλικά

4 αυγά

180 γρ. ζάχαρη

120 γρ. λιωμένο βούτυρο

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 ml καφέ

250 ml γάλα

Άχνη ζάχαρη, όσο χρειάζεται, για διακόσμηση

Εκτέλεση

Ξεκινάμε χωρίζοντας τα ασπράδια από τους κρόκους. Χτυπάμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό μίξερ, χτυπάμε τους κρόκους και προσθέτουμε τη ζάχαρη συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι, συνεχίζοντας το ανακάτεμα μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Ύστερα προσθέτουμε τον καφέ στο μπολ και τον ενσωματώνουμε στο μείγμα χρησιμοποιώντας έναν αυγοδάρτη. Στη συνέχεια προσθέτουμε και το γάλα, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Τέλος, προσθέτουμε τη μαρέγκα και την ενσωματώνουμε απαλά με τον αυγοδάρτη.

Ετοιμάζουμε ένα πυρίμαχο σκεύος (το δικό μου είναι 18×25 εκ.), στρώνοντάς το με δύο φύλλα λαδόκολλας, τοποθετημένα σταυρωτά και κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις. Ρίχνουμε αργά το μείγμα στο σκεύος και διπλώνουμε προς τα έξω τις άκρες της λαδόκολλας. Ψήνουμε σε προθερμασμένο στατικό φούρνο στους 150°C για περίπου 80 λεπτά.

Μόλις ψηθεί η τούρτα, τη βγάζουμε από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει. Στη συνέχεια την αφαιρούμε από το σκεύος και ισιώνουμε τις άκρες με ένα μαχαίρι. Κόβουμε την τούρτα σε τετράγωνα κομμάτια. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και voilà: Η μαγική τούρτα καφέ είναι έτοιμη. Καλή απόλαυση.