Μπισκότα της τύχης: Το διάσημο γλυκό με το κρυφό μήνυμα γίνεται πανεύκολα στο σπίτι

Η συνταγή για να φτιάξουμε στο σπίτι αυτά τα διάσημα και νόστιμα γλυκάκια που δεν λείπουν ποτέ στο τέλος ενός γεύματος σε κινέζικο εστιατόριο.

Ας δούμε πώς μπορούμε να ετοιμάσουμε στο σπίτι τα μπισκότα της τύχης, εκείνα τα τραγανά μπισκοτάκια με το χαρακτηριστικό τους σχήμα, που στα κινέζικα εστιατόρια συνήθως σερβίρονται στο τέλος του γεύματος. Μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, αλλά αυτά τα μπισκοτάκια, που στη Δύση έχουμε συνδέσει με την κινέζικη κουζίνα, στην πραγματικότητα έχουν τις ρίζες τους στην Ιαπωνία και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή μέσα από τις κοινότητες Ιαπώνων μεταναστών στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Αυτό το διάσημο και «μυστηριώδες» μπισκοτάκι, εκτός από πολύ νόστιμο, ξεχωρίζει για το μικρό χαρτάκι που κρύβει στο εσωτερικό του και το οποίο μας χαρίζει κάθε φορά μια ενδιαφέρουσα σκέψη, μια ευχή ή ένα μικρό απόφθεγμα. Αφού τα ετοιμάσουμε στο σπίτι, μπορούμε να εξατομικεύσουμε τα χαρτάκια όπως θέλουμε, γράφοντας φράσεις με το χέρι ή τυπώνοντάς τες στον υπολογιστή. Μπορούμε ακόμη να γράψουμε ξεχωριστές ευχές ή μικρά μηνύματα για κάθε άνθρωπο που θα πάρει το δικό του μπισκότο της τύχης.

Η συνταγή για τα μπισκότα της τύχης δεν είναι δύσκολη, χρειάζεται όμως ακρίβεια και κυρίως ταχύτητα στο δίπλωμα. Τα μπισκότα πρέπει να διπλωθούν όσο είναι ακόμη ζεστά, καθώς όσο κρυώνουν χάνουν την ελαστικότητά τους και δεν μπορούμε πλέον να τους δώσουμε το χαρακτηριστικό τους σχήμα. Αν τα ετοιμάσουμε μόνοι μας, είναι καλύτερο να ψήνουμε τέσσερα κάθε φορά, ώστε να προλαβαίνουμε να τα διπλώσουμε.

Πώς να τα σερβίρουμε

Μπορούμε να βάλουμε τα μπισκότα της τύχης σε μια όμορφη πιατέλα και να τα σερβίρουμε στο τέλος ενός δείπνου με φίλους, είτε το μενού είναι εμπνευσμένο από την ασιατική κουζίνα είτε όχι. Εναλλακτικά, μπορούμε να τα συσκευάσουμε όμορφα και να τα προσφέρουμε ως ένα πρωτότυπο μικρό δώρο. Σίγουρα θα ενθουσιάσουν όσους τα δοκιμάσουν. Ας δούμε αναλυτικά πώς θα τα ετοιμάσουμε.

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Υλικά

50 γρ. ζάχαρη

1 ασπράδι αυγού

Εκχύλισμα βανίλιας, όσο χρειάζεται

40 γρ. αλεύρι

40 γρ. λιωμένο βούτυρο

Εκτέλεση

Βάζουμε τη ζάχαρη σε ένα μπολ και προσθέτουμε το ασπράδι αυγού και το εκχύλισμα βανίλιας. Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να έχουμε ένα αφράτο μείγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθεί καλά. Τέλος, προσθέτουμε σταδιακά το λιωμένο και χλιαρό βούτυρο. Ανακατεύουμε με το σύρμα μέχρι να έχουμε ένα λείο και κρεμώδες μείγμα.

Στη συνέχεια στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και τοποθετούμε τέσσερις κοφτές κουταλιές από το μείγμα, αφήνοντας αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Απλώνουμε κάθε κουταλιά ώστε να σχηματιστούν πολύ λεπτοί δίσκοι διαμέτρου περίπου 10 εκ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C στον αέρα για 7-8 λεπτά ή στους 180°C στις αντιστάσεις για τον ίδιο χρόνο. Βγάζουμε τα μπισκότα από τον φούρνο και πολύ γρήγορα ξεκινάμε να τα διπλώνουμε. Αρχικά τοποθετούμε το χαρτάκι στο κέντρο. Διπλώνουμε το μπισκότο στη μέση, ώστε να σχηματιστεί ένα μισοφέγγαρο, και πιέζουμε ελαφρά τις άκρες για να κλείσει. Στη συνέχεια ακουμπάμε το μπισκότο πάνω στο χείλος μιας κούπας ή ενός μεγάλου ποτηριού και το λυγίζουμε στο κέντρο. Το αφήνουμε έτσι για περίπου 5 λεπτά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με όλα τα μπισκότα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, πριν προλάβουν να κρυώσουν. Τοποθετούμε τα μπισκότα μέσα σε χάρτινες θήκες για muffins και τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς, ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους.

Εναλλακτικά: Αν δεν έχουμε χάρτινες θήκες για muffins, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια φόρμα για muffins, τοποθετώντας τα μπισκότα στις υποδοχές της μέχρι να κρυώσουν. Και τα μπισκότα της τύχης είναι έτοιμα για να τα απολαύσουμε.

Συμβουλές

Ο χρόνος ψησίματος είναι ενδεικτικός και εξαρτάται πάντα από τον φούρνο μας. Τα μπισκότα πρέπει να έχουν ψηθεί και να είναι ελαφρώς χρυσαφένια, αλλά όχι πολύ σκούρα, γιατί τότε θα χάσουν την ελαστικότητά τους και δεν θα μπορούμε να τα διπλώσουμε. Καλό είναι να ψήσουμε αρχικά ένα ή δύο μπισκότα, ώστε να διαπιστώσουμε τον ακριβή χρόνο ψησίματος που χρειάζεται ο δικός μας φούρνος. Το πιο σημαντικό είναι να δουλεύουμε γρήγορα μόλις βγουν από τον φούρνο, καθώς κρυώνοντας σκληραίνουν και δεν μπορούν πλέον να πάρουν το χαρακτηριστικό τους σχήμα. Τα μπισκότα της τύχης διατηρούνται για 3-4 ημέρες σε μεταλλικό κουτί ή σε αεροστεγές δοχείο.