Αυτή η δροσερή μους με σύκα φτιάχνεται μέσα σε λίγα λεπτά

Μια εύκολη, γρήγορη και ευέλικτη συνταγή που θα σας λύσει στο λεπτό το θέμα του γλυκού, όποιο κι αν είναι το μενού σας.

Η μους με σύκα είναι ένα δροσερό και απολαυστικό γλυκό που ετοιμάζεται με λίγα μόνο υλικά και σε ελάχιστο χρόνο. Από τις συνταγές με σύκα, αυτή είναι σίγουρα μία από τις πιο εύκολες και γρήγορες. Δεν χρειάζεται ψήσιμο ή χρόνο αναμονής και μπορείτε να την ετοιμάσετε ακόμη και την τελευταία στιγμή, με υλικά που συνήθως υπάρχουν στην κουζίνα. Πρόκειται για μια απλή μους με μασκαρπόνε, η οποία παρασκευάζεται χτυπώντας μαζί την κρέμα γάλακτος και το μασκαρπόνε και στη συνέχεια εμπλουτίζεται με μέλι και πολτοποιημένα σύκα. Για να χτυπήσουμε την κρέμα θα χρειαστούμε ηλεκτρικό μίξερ, ενώ για να πολτοποιήσουμε τα σύκα ένα μπλέντερ ή πολυκόφτη. Μέσα σε λίγα λεπτά, το γλυκό μας είναι έτοιμο για σερβίρισμα και διακόσμηση.

Πώς να σερβίρετε τη μους

Εμείς μοιράσαμε τη μους σε μικρά ποτηράκια και τη διακοσμήσαμε με φέτες σύκου και φιλέ αμυγδάλου, για να προσθέσουμε μια ευχάριστη τραγανή υφή. Είναι ιδανική επιλογή αν αναζητάτε ένα δροσερό γλυκό για το καλοκαίρι, αλλά μπορείτε να την απολαύσετε και στις αρχές του φθινοπώρου, όταν βρίσκουμε ακόμη τα τελευταία σύκα εποχής στους πάγκους των οπωροπωλείων. Ταιριάζει ως επιδόρπιο μετά το γεύμα, σε κάθε περίσταση και με κάθε είδους μενού, αλλά μπορεί να αποτελέσει και ένα δροσερό και ελαφρύ σνακ. Θέλετε να δοκιμάσετε αυτή τη μους με φρέσκα σύκα; Ας ξεκινήσουμε.

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Υλικά

Για την κρέμα

300 ml κρέμα γάλακτος

250 γρ. μασκαρπόνε

100 γρ. μέλι

8 σύκα

Για τη διακόσμηση

Σύκα κομμένα σε φέτες, όσο χρειάζεται

Φιλέ αμυγδάλου, όσο χρειάζεται

Εκτέλεση

Βάζουμε το μασκαρπόνε και την κρέμα γάλακτος, που έχουμε βγάλει μόλις από το ψυγείο, σε ένα μεγάλο μπολ και τα χτυπάμε με το ηλεκτρικό μίξερ μέχρι να έχουμε ένα σφιχτό και ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε το μέλι και χτυπάμε ξανά, μέχρι να ενσωματωθεί καλά. Ξεφλουδίζουμε τα σύκα, τα κόβουμε σε κομμάτια και τα πολτοποιούμε στο μπλέντερ ή στον πολυκόφτη. Προσθέτουμε τα πολτοποιημένα σύκα στο μείγμα με το μασκαρπόνε και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή κρέμα. Μοιράζουμε τη μους σε μικρά ποτηράκια, χρησιμοποιώντας δύο κουταλάκια ή ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής. Τέλος, διακοσμούμε με φέτες σύκου και φιλέ αμυγδάλου. Η μους με σύκα είναι έτοιμη για σερβίρισμα.

Συμβουλές

Αυτή είναι μία από εκείνες τις κρέμες που μπορείτε να προσαρμόσετε εύκολα, αλλάζοντας απλώς το φρούτο που θα χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να πολτοποιήσετε όποιο φρούτο σας αρέσει, όπως φράουλες, πεπόνι, ανανά ή σμέουρα, και να δημιουργήσετε κάθε φορά μια διαφορετική εκδοχή αυτού του δροσερού και απολαυστικού γλυκού. Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε τη μους με σύκα προσθέτοντας επιπλέον υλικά στην κρέμα. Λίγο ξύσμα λεμονιού ή μια χούφτα χοντροκομμένα καρύδια είναι μερικές ωραίες επιλογές. Όπως όλες οι μους με φρούτα, έτσι και αυτή πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο. Αν καλύψετε τα ποτηράκια με μεμβράνη τροφίμων, διατηρείται σε καλή κατάσταση για μερικές ημέρες.