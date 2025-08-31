Αυτή τη μακαρονάδα με καλαμπόκι και βούτυρο θα τη λατρέψεις

Μια εύκολη και γευστική συνταγή ζυμαρικών με καλαμπόκι, καμένο βούτυρο και παρμεζάνα που θα λατρέψετε.

Αυτή η μακαρονάδα με καλαμπόκι και βούτυρο είναι ιδανική για τα βραδινά γεύματα στα τέλη του καλοκαιριού, όταν το καλαμπόκι είναι στην καλύτερή του εποχή. Το βούτυρο ψήνεται μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα και να αναδείξει το άρωμά του, έπειτα ανακατεύεται με καλαμπόκι, σκόρδο, κρεμμυδάκι και λίγο νερό από το βράσιμο της πάστας για να δημιουργηθεί μια βελούδινη σάλτσα. Τα ζυμαρικά απορροφούν όλη αυτή τη βουτυράτη γεύση, ενώ μια πασπαλισμένη δόση παρμεζάνας δίνει βάθος στο πιάτο. Ο φρέσκος βασιλικός χαρίζει δροσιά, αλλά και άλλα μυρωδικά, όπως σχοινόπρασο ή μαϊντανός, ταιριάζουν εξαιρετικά.

Υλικά

225 γρ. ζυμαρικά

6 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

⅓ φλιτζανιού ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι

μεγάλες σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 φλιτζάνια φρέσκο καλαμπόκι

1 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

1 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος βασιλικός, συν μερικά φυλλαράκια για γαρνίρισμα

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά και τα μαγειρεύουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τα στραγγίζουμε, κρατώντας 1¼ φλιτζανιού από το νερό που έβρασαν. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, λιώνουμε το βούτυρο (6 κ.σ.) σε μέτρια-χαμηλή φωτιά. Μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να αρχίσει να αφρίζει και να αποκτήσει καστανό χρώμα (περίπου 6 λεπτά). Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και το σκόρδο και σοτάρουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν (περίπου 2 λεπτά). Προσθέτουμε το καλαμπόκι και μαγειρεύουμε άλλα 2 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε τα βρασμένα ζυμαρικά και ½ φλιτζάνι από το νερό τους στο τηγάνι με το καλαμπόκι. Αυξάνουμε τη φωτιά σε μέτρια-υψηλή και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συνεχώς, προσθέτοντας επιπλέον νερό (¼ φλιτζάνι κάθε φορά), μέχρι η σάλτσα να «δέσει» γύρω από τα ζυμαρικά (περίπου 3 λεπτά). Κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε ¾ φλιτζανιού παρμεζάνα, τον ψιλοκομμένο βασιλικό, αλάτι και πιπέρι. Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη παρμεζάνα και γαρνίρουμε με φυλλαράκια βασιλικού. Καλή απόλαυση.