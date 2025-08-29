Χούμους με φασόλια: Μια γρήγορη και κρεμώδης συνταγή

Μια γρήγορη και θρεπτική συνταγή για χούμους με φασόλια, ιδανική για σνακ, σάντουιτς ή συνοδευτικά με λαχανικά και ψωμί.

Το χούμους με φασόλια είναι μια νόστιμη και ευέλικτη παραλλαγή του κλασικού χούμους με ρεβίθια, ιδανικό για όσους αναζητούν μια εναλλακτική πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Τα φασόλια μετατρέπονται σε μια αλοιφή κατάλληλη για να συνοδεύσει ψωμί, ωμά λαχανικά ή ως βάση για σάντουιτς και δημιουργικά πιάτα.

Πέρα από τη νοστιμιά του, το χούμους με φασόλια είναι και πολύ υγιεινή επιλογή. Τα φασόλια είναι πλούσια σε ίνες, που βοηθούν την πέψη, και σε φυτικές πρωτεΐνες, προσφέροντας σημαντική θρεπτική αξία για όσους ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή. Επιπλέον, αποτελούν καλή πηγή σημαντικών μετάλλων όπως σίδηρος, μαγνήσιο και κάλιο. Το ελαιόλαδο, πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά, συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς καρδιαγγειακού συστήματος. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή και θα την αγαπήσετε.

www.annaontheclouds.it

Υλικά

150 γρ. ρεβίθια κονσέρβα, στραγγισμένα

250 γρ. φασόλια κονσέρβα, στραγγισμένα

1 σκελίδα σκόρδο

2 κ.σ. λευκό ταχίνι

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πάπρικα για γαρνίρισμα – προαιρετικά

Σουσάμι ή ψιλοκομμένο μαϊντανό για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Πολτοποιούμε όλα τα υλικά (εκτός από την πάπρικα και το σουσάμι) μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης υφή. Σερβίρουμε με λίγο ελαιόλαδο και γαρνίρουμε όπως επιθυμούμε. Αυτή η συνταγή είναι ιδιαίτερα αγαπητή για την ευελιξία της. Μπορεί να ενισχυθεί με μπαχαρικά όπως πάπρικα, κύμινο ή φρέσκο μαϊντανό, ή να συνοδευτεί με κρουτόν, κράκερ ή φρέσκα λαχανικά. Συνολικά, το χούμους με φασόλια είναι η τέλεια επιλογή για όσους θέλουν μια υγιεινή και γευστική λύση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.