Σαλάτα του Καίσαρα με σολομό: Ελαφριά και αρωματική συνταγή θαλασσινής απόλαυσης

Δοκιμάστε τη σαλάτα του Καίσαρα με σολομό: μια γρήγορη, ελαφριά και νόστιμη συνταγή με τραγανό μαρούλι, κρουτόν, παρμεζάνα και κρεμώδη σάλτσα. Ιδανική για δείπνο με θαλασσινή νότα.

Υπάρχουν πιάτα που μοιάζουν φτιαγμένα για εκείνες τις φορές που δεν θέλετε να περάσετε ώρες στην κουζίνα, αλλά ούτε και θέλετε να συμβιβαστείτε. Τι να ετοιμάσετε λοιπόν για δείπνο; Μια σαλάτα του Καίσαρα. Η γνωστή σε όλους Caesar Salad, είναι ένα από αυτά τα κλασικά πιάτα που κάνουν αμέσως «διεθνές» το τραπέζι, αλλά ξέρουν να προσαρμόζονται και στην κουζίνα του σπιτιού, ίσως συνοδευόμενη από μια φέτα ψωμί ψημένη και ένα ποτήρι δροσερό λευκό κρασί. Γεννήθηκε όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες – όπως πολλοί πιστεύουν – αλλά στο Μεξικό. Η Caesar Salad είναι αποτέλεσμα της ιδιοφυούς ιδέας του Cesare Cardini, Ιταλού εστιάτορα που μετανάστευσε στην Tijuana, ο οποίος το 1924 βρέθηκε χωρίς υλικά το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου. Συνέθεσε ό,τι είχε: μαρουλάκι ρομάνα, κρουτόν, παρμεζάνα, αυγά και σάλτσα Worcestershire. Και από εκεί ξεκίνησε ο μύθος. Με τον καιρό, η συνταγή έκανε κυριολεκτικά τον γύρο του κόσμου, προστέθηκε ψητό κοτόπουλο, έγινε πιο ελαφριά, εμπλουτίστηκε και απλοποιήθηκε.

Σήμερα φτάνει με μια νέα, θαλασσινή εκδοχή: Caesar Salad με σολομό, που κρατά την καρδιά της αρχικής συνταγής αλλά αλλάζει τον τόνο, προσθέτοντας την απαλότητα και τα αρώματα του ψαριού, χαρίζοντας στο πιάτο τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη φρεσκάδα. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ικανοποιητικό στο να ετοιμάζεις αυτή τη γρήγορη σαλάτα: το τραγανό πράσινο του μαρουλιού, το άρωμα των κρουτόν στην κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο, ο σολομός που μόλις ψήθηκε και διαλύεται στο πιρούνι. Και φυσικά, η κρεμώδης και νόστιμη σάλτσα που ενώνει όλα τα στοιχεία χωρίς να καλύπτει τίποτα. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

400 γρ. φρέσκο σολομό

1 μαρούλι ρομάνα

Λίγες φέτες μπαγκέτας

Παρμεζάνα σε νιφάδες

Αλάτι και πιπέρι

Ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα

3 κουταλιές μαγιονέζα

1 κουταλάκι σάλτσα Worcestershire

1 κουταλιά χυμός λεμονιού

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα κρουτόν ψήνοντάς τα κομμάτια από τη μπαγκέτα σε ζεστή πλάκα και ραντίζοντας με ελαιόλαδο όταν ροδίσουν. Στη συνέχεια αφαιρούμε τη φλούδα από τον σολομό, τον κόβουμε σε κύβους και τον σοτάρουμε σε ένα τηγάνι από όλες τις πλευρές. Πλένουμε και στεγνώνουμε το μαρούλι, το κόβουμε σε κομμάτια και το βάζουμε στα πιάτα.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα ανακατεύοντας όλα τα υλικά. Τέλος βάζουμε τον σολομό, τα κρουτόν, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τη σάλτσα και την παρμεζάνα σε νιφάδες. Για να την κάνετε ακόμα πιο γευστική, μπορείτε να προσθέσετε λεπτές φέτες αβοκάντο, μια χούφτα καβουρδισμένα σποράκια ή λίγα ξύσματα λεμονιού για φρεσκάδα. Αυτή η Caesar Salad με σολομό είναι η απάντηση στις μέρες που ο χρόνος πιέζει αλλά η επιθυμία για καλό φαγητό δεν λείπει. Καλή απόλαυση.