Πράσινη φοκάτσια με μπρόκολο σε 10 λεπτά

Η πιο εύκολη φοκάτσια χωρίς μαγιά, έτοιμη σε 10 λεπτά στο τηγάνι. Αφράτη, υγιεινή και γεμάτη γεύση.

Ένα από τα πράγματα που αγαπάμε περισσότερο στην κουζίνα είναι η μαγεία του να μετατρέπεις λίγα απλά υλικά σε κάτι απίστευτα νόστιμο. Τι σας ετοιμάζουμε σήμερα για βραδινό; Φοκάτσια με μπρόκολο. Από εκείνες τις “έξυπνες” συνταγές που είναι η τέλεια λύση όταν θέλετε κάτι νόστιμο, υγιεινό και γρήγορο. Σας παρουσιάζουμε φοκάτσια με μπρόκολο στο τηγάνι, χωρίς μαγιά και αναμονή – ένα μικρό πράσινο θαύμα που θα σας κερδίσει με την πρώτη μπουκιά. Τη λατρεύουμε γιατί γίνεται αμέσως, δεν χρειάζεαται μαγιά, άρα καμία ατελείωτη αναμονή, και το καλύτερο… Μαγειρεύεται στο τηγάνι, χωρίς να ανάψετε καν τον φούρνο.

Το μπρόκολο, εκτός από το ότι χαρίζει ένα υπέροχο χρώμα στη ζύμη, κάνει τη φοκάτσια πιο υγιεινή και ελαφριά. Ξέρω, κάποιοι ίσως στραβώνουν στη σκέψη του λαχανικού στη ζύμη, αλλά εμπιστευτείτε μας: εδώ το μπρόκολο μετατρέπεται σε μια απαλή κρέμα που αναμειγνύεται τέλεια με το αλεύρι και το γιαούρτι, χαρίζοντας αφράτη υφή και υπέροχη γεύση.

Καμία ανάγκη για φούρνο. Η φοκάτσια με μπρόκολο ψήνεται σε τηγάνι με λίγο λάδι, γίνεται χρυσαφένια και τραγανή απ’ έξω, ενώ παραμένει αφράτη μέσα. Μικρό μυστικό: αλείψτε τη με λίγο ελαιόλαδο πριν την γυρίσετε, για να παραμείνει υγρή και λαχταριστή. Σε μόλις 10 λεπτά η φοκάτσια σας είναι έτοιμη για απόλαυση.

Υλικά

300 γρ. αλεύρι (τύπου 1)

50 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 γρ. βρασμένο και πολτοποιημένο μπρόκολο

20 ml ελαιόλαδο

5 γρ. αλάτι

10 γρ. μπέικιν πάουντερ για αλμυρές πίτες

www.cosatipreparopercena.com

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίχνουμ το αλεύρι, το γιαούρτι, το λάδι, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και το μπρόκολο. Ζυμώνουμε πρώτα με κουτάλι και μετά με τα χέρια, μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή ζύμη. Χωρίζετε σε 7 κομμάτια, τα πλάθουμε σε μπαλάκια και τα πιέζουμε ελαφρά. Κάνουμε μικρές λακουβίτσες με τα δάχτυλα και ψήνουμε στο τηγάνι με λίγο λάδι για περίπου 10 λεπτά, αλείφοντάς τα με ελαιόλαδο πριν τα γυρίσουμε. Μόλις οι φοκάτσε είναι έτοιμες τις κόβουμε στη μέση και τις γεμίζουμε όπως προτιμάμε.

Ιδέες για γέμιση

Κλασική και δροσερή: τυρί και προσούτο.

Vegetarian: χούμους και ψητά λαχανικά.

Μεσογειακή: ντοματίνια, μοτσαρέλα, βασιλικός.

Πρωτεϊνική: σολομός και ρόκα με λίγο πιπέρι.

Απρόσμενη: ρικότα, ντοματίνια κονφί, αντζούγιες και ρίγανη.

Τώρα είναι η ώρα να μπείτε στην κουζίνα. Σας προειδοποιούμε: η φοκάτσια με μπρόκολο εξαφανίζεται αμέσως, γι’ αυτό καλύτερα διπλασιάστε τη δόση.