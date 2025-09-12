Φτιάχνουμε ινδικό νταλ και δίνουμε στις φακές άλλον «αέρα»

Απλή, κρεμώδης και αρωματική, αυτή η σούπα συνδυάζει Ινδία και Μεσόγειο σε κάθε κουταλιά.

Υπάρχουν πιάτα που μυρίζουν σπίτι και ταυτόχρονα σε ταξιδεύουν μακριά, σε μέρη όπου τα μπαχαρικά αφηγούνται ιστορίες και οι γεύσεις ενώνονται με απρόσμενο τρόπο. Το νταλ από κόκκινες φακές και ντομάτες (ή σούπα φακής με ντομάτες) είναι ακριβώς αυτό: μια κρεμώδης, απλή σούπα, ικανή να θρέψει με ελαφρότητα και ζεστασιά. Νταλ στα ινδικά σημαίνει «φακή». Είναι μια εύκολη συνταγή με λίγα μόνο υλικά — φακές, ντομάτες, κρεμμύδι, σκόρδο και λίγα μπαχαρικά — που μπορεί να μετατρέψει το δείπνο σε μια ξεχωριστή στιγμή.

Στην ινδική κουζίνα για αιώνες οι φακές μαγειρεύονται καθημερινά σε αμέτρητες παραλλαγές. Δεν είναι απλώς μια συνταγή: είναι σύμβολο φιλοξενίας και θρέψης, ένα πιάτο που ενώνει οικογένειες και κοινότητες γύρω από το ίδιο τραπέζι. Στη Νότια Ινδία, το νταλ συνοδεύει συχνά το ρύζι, ενώ στον Βορρά εμπλουτίζεται με ψωμί και μαλακές πίτες όπως naan και chapati. Κάθε σπίτι έχει τη δική του εκδοχή, που περνά από γενιά σε γενιά, εμπλουτισμένη με μπαχαρικά, μυρωδικά και καθημερινές χειρονομίες που αφηγούνται την ιστορία αυτού που την ετοιμάζει.

Το στοιχείο που το κάνει ξεχωριστό είναι η απλότητά του: οι αποφλοιωμένες κόκκινες φακές, γρήγορες στο μαγείρεμα, μετατρέπονται σε μια κρεμώδη υφή που μοσχοβολά κουρκουμά, τζίντζερ και κάρυ. Είναι ένα πιάτο που μιλά για παράδοση, πολιτισμό και απόλαυση, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται εύκολα και γίνεται ο τέλειος σύντροφος των μεσογειακών τραπεζιών μας. Και αυτή είναι η πρότασή μας για δείπνο: Σούπα φακής με ντομάτες.

www.cosatipreparopercena.com

Υλικά

250 γρ. αποφλοιωμένες κόκκινες φακές

700 ml νερό

1 κουταλάκι κουρκουμά

1 φύλλο δάφνης

1/2 λευκό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 ώριμη ντομάτα

1/2 κουταλάκι κάρυ

1/4 κουταλάκι garam masala

50 γρ. γιαούρτι (με 1 κουταλιά γάλα)

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Λάιμ

Ντομάτες Piccadilly

Εκτέλεση

Βράζουμε τις φακές σε νερό με κουρκουμά και φύλλο δάφνης. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλάτι μετά από 20 λεπτά βρασμού. Στο μεταξύ, ψιλοκόβουμε κρεμμύδι και σκόρδο και τη ντομάτα. Σοτάρουμε όλα τα υλικά σε λίγο ελαιόλαδο μαζί με τα μπαχαρικά για 10 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε τη ντομάτα στις φακές και ανακατεύουμε. Όταν είναι έτοιμες οι φακές τις σερβίρουμε μαζί με γιαούρτι, φέτες ντομάτας piccadilly, μαϊντανό και λίγο φρεσκοστυμμένο λάιμ. Καλή απόλαυση.