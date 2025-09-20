Το κουνουπίδι με σάλτσα βότκας είναι το πιο ανατρεπτικό comfort food

Αυτό το κουνουπίδι με βότκα είναι το γεύμα που χρειάζεστε τώρα.

Αν νομίζατε ότι το κουνουπίδι δεν μπορεί να σταθεί σε ένα γκουρμέ πιάτο, ήρθε η στιγμή να αλλάξετε γνώμη. Το κουνουπίδι με βότκα συνδυάζει τη βελούδινη, κρεμώδη σάλτσα βότκας με την τρυφερή υφή του κουνουπιδιού, δημιουργώντας μια plant-based επιλογή που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα ζυμαρικά. Με το λιωμένο τυρί μοτσαρέλα και το άρωμα του φρέσκου βασιλικού, κάθε μπουκιά είναι μια έκρηξη γεύσης που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort food και στη γαστρονομική απόλαυση

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

5 φλ. μπουκετάκια κουνουπιδιού, κομμένα σε κομμάτια 1-2 εκ.

½ φλ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. μυρωδικά χωρίς αλάτι

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. νιφάδες κόκκινου πιπεριού

425 γρ. σάλτσα ντομάτας

½ φλ. κρέμα γάλακτος

¼ φλ. Βότκα

¾ φλ. τριμμένη μοτσαρέλα

Φρέσκος βασιλικός για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

4 φέτες μπαγκέτας (περίπου 30 γρ. η καθεμία), φρυγανισμένες

pexels

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε 2 κ.σ. λάδι σε μεγάλο τηγάνι (κατάλληλο για γκριλ) σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το κουνουπίδι και το κρεμμύδι και σοτάρουμε ανακατεύοντας, μέχρι να πάρει χρώμα το κουνουπίδι και να μαλακώσει το κρεμμύδι, περίπου 5 λεπτά. Ύστερα προσθέτουμε τον πελτέ, το σκόρδο, τα μυρωδικά, το αλάτι και τις νιφάδες πιπεριού και σοτάρουμε ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να βγάλουν άρωμα, περίπου 1 λεπτό. Τέλος ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας, την κρέμα γάλακτος και τη βότκα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμεε ανακατεύοντας πού και πού, μέχρι να μαλακώσει το κουνουπίδι και να δέσει η σάλτσα, 8-10 λεπτά. Πασπαλίζουμε με τη μοτσαρέλα και βάζουμε το σκεύος στον φούρνο στο γκριλ μέχρι να λιώσει και να πάρει χρώμα το τυρί, περίπου 5 λεπτά. Γαρνίρουμε με βασιλικό, αν θέλουμε, και σερβίρουμε με τη φρυγανισμένη μπαγκέτα. Καλή απόλαυση.