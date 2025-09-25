Γεμιστά μανιτάρια που θυμίζουν γαλλική κρεμμυδόσουπα

Μικρές μπουκιές με γεύση από κλασική γαλλική κρεμμυδόσουπα

Εμπνευσμένα από την κλασική γαλλική κρεμμυδόσουπα, αυτά τα γεμιστά μανιτάρια κλείνουν μέσα τους τις πλούσιες, γευστικές νότες του καραμελωμένου κρεμμυδιού, το λιωμένο τυρί και μια ελαφριά οξύτητα από ξίδι, σε ένα μπουκί-μεζεδάκι. Ένα γρήγορο πέρασμα στο γκριλ χαρίζει χρυσαφένια, αφράτη επιφάνεια. Γαρνιρισμένα με φρέσκο θυμάρι, είναι η τέλεια προσθήκη σε γιορτινά τραπέζια, δείπνα με φίλους ή κάθε φορά που θέλετε ένα ζεστό, απολαυστικό ορεκτικό.

Υλικά

24 μέτρια λευκά μανιτάρια (περίπου 450 γρ.)

2 κ.σ. ελαιόλαδο, χωρισμένο

¾ κ.γ. αλάτι, χωρισμένο

1 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

2 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες (περίπου 6 φλιτζάνια)

1 κ.σ. ξύδι από κόκκινο κρασί

½ φλιτζάνι ανάλατος ζωμός βοδινού

1 φλιτζάνι τριμμένη γραβιέρ

2 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά ολικής άλεσης

Φρέσκα φύλλα θυμαριού, για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Freepik

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C. Αφαιρούμε και πετάμε τα κοτσάνια από τα μανιτάρια και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί με το καπελάκι προς τα πάνω μαζί με 1 κ. σούπας ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Στη συνέχει ψήνουμε στον φούρνο μέχρι να μαλακώσουν, 10–15 λεπτά. Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε το βούτυρο και την υπόλοιπη 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και αλάτι. Μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να καραμελώσουν και να πάρουν σκούρο χρυσαφί χρώμα, περίπου 40 λεπτά. Ρίχνουμε το ξύδι, ξύνοντας τον πάτο για να ξεκολλήσουν τα υπολείμματα και μαγειρεύουμε μέχρι να εξατμιστεί, περίπου 1 λεπτό. Προσθέτουμε τον ζωμό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι τα κρεμμύδια να γλασαριστούν και να απορροφηθεί σχεδόν όλο το υγρό, περίπου 3 λεπτά. Γεμίζουμε κάθε καπελάκι μανιταριού με περίπου 2 κ.γ. καραμελωμένα κρεμμύδια. Από πάνω βάζουμε το τυρί και πασπαλίστε με τη φρυγανιά και ψήνουμε μέχρι να λιώσει το τυρί, περίπου 10 λεπτά. Γαρνίρετε με φρέσκο θυμάρι, αν θέλετε. Καλή απόλαυση.