Ζεστή ντοματοσούπα με αρώματα φθινοπώρου

Μια κρεμώδης σούπα γεμάτη γεύση και χρώμα, ιδανική για φθινοπωρινά γεύματα και ελαφριά δείπνα.

Συνήθως τρώμε τις ντομάτες κρύες, σε σαλάτα ή, στην καλύτερη περίπτωση, ψημένες για λίγο. Όμως όταν ο καιρός ζητά ζεστά και παρηγορητικά πιάτα, οι ντομάτες μπορούν να μεταμορφωθούν σε μια νόστιμη και ζεστή κρεμώδη σούπα. Αυτή η ντοματοσούπα έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα μας γεύματα αυτής της περιόδου. Ετοιμάζεται πολύ γρήγορα (και ακόμα και εκ των προτέρων) και, με λίγο επιπλέον τυρί ή τραγανό τόφου, μπορεί να γίνει ένα πλήρες γεύμα, εύκολο και χωρίς πολύ κόπο.

Υλικά

600 γρ. ντομάτες

2-3 κουταλιές ελαιόλαδο

2 κουταλιές σάλτσα σόγιας

2 κουταλάκια καπνιστή πάπρικα

Ανάμεικτα μυρωδικά

1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)

Αλάτι, πιπέρι

www.brododicoccole.com

Εκτέλεση

Πλένουμε τις ντομάτες και τις κόβουμε στη μέση αν είναι μικρές ή σε φέτες αν είναι μεγάλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος ντομάτας έχετε στη διάθεσή σας. Προτείνεται συνδυασμός διαφορετικών ποικιλιών για πιο πλούσια γεύση. Τοποθετούμε τις ντομάτες σε ένα μπολ και προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τη σάλτσα σόγιας, την καπνιστή πάπρικα, τα ψιλοκομμένα μυρωδικά και, αν θέλεις, το σκόρδο ολόκληρο ή λιωμένο.

Ανακατεύουμε καλά για να καλυφθούν οι ντομάτες με τα καρυκεύματα και τις στρώνουμε σε ένα ταψί με χαρτί ψησίματος, με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Μην τις αλληλοσκεπάζετε. Αν έχει μείνει καρύκευμα, το ρίχνουμε πάνω από τις ντομάτες. Ψήνουμε τις ντομάτες στον φούρνο στους 180°C για περίπου μία ώρα. Στη συνέχεια τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και τις πολτοποιούμε στο μπλέντερ, προσθέτοντας βραστό νερό σταδιακά για να ρυθμίσουμε την πυκνότητα της κρέμας. Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε μέσα και το ψημένο σκόρδο. Ρυθμίζουμε με αλάτι και πιπέρι και ζεσταίνουμε τη σούπα για λίγα λεπτά μέχρι να σιγοβράσει και σερβίρουμε με κρουτόν ή τραγανή φρέσκια φραντζόλα. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη σούπα με τριμμένο τυρί ή να προσθέσετε ένα κουταλάκι τυρί κρεμώδες απευθείας στο μπολ. Επίσης ταιριάζει υπέροχα με γιαούρτι, μουστάρδα και σχοινόπρασο.