Η αυθεντική συνταγή για το παραδοσιακό ραγού από το 1982

Εάν έχετε την επιθυμία να δοκιμάστε το ραγού μόλις φτιαχτεί πάνω σε μια φέτα ζεστό ψωμί, τότε διαβάζετε την κατάλληλη συνταγή.

Αν έχετε ψάξει στο Google «ragù recipeoriginal» και αναρωτιέστε αν θα βρείτε χίλιες εκδοχές, η απάντηση είναι όχι! Υπάρχει μια αυθεντική συνταγή για το Ragù Bolognese που κατατέθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο το 1982. Δεν αστειευόμαστε! Τον Οκτώβριο του 1982, η αντιπροσωπεία της Μπολόνια της Ιταλικής Ακαδημίας Μαγειρικής κατέθεσε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Τεχνών και Γεωργίας της Μπολόνιας την επίσημη συνταγή του Ragù Bolognese, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχεια και ο σεβασμός της γαστρονομικής παράδοσης της Μπολόνιας στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο. Όπως θα δείτε σε αυτή την εκδοχή δεν υπάρχει ούτε βούτυρο ούτε λάδι, γιατί το λίπος της πανσέτας χρησιμοποιείται για το σοτάρισμα.

www.cosatipreparopercena.com

Υλικά

300 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος (κατά προτίμηση το στήθος)

100 γρ. πανσέτα χοιρινή

½ ποτήρι κόκκινο κρασί ξηρό

5 κουταλιές σάλτσα ντομάτας ή 20 γρ. τριπλής συμπύκνωσης

1 κρεμμύδι, 1 καρότο και 1 κλωνάρι σέλερι (50 γρ. το καθένα, ολόκληρα)

200 ml πλήρες γάλα

Υλικά

Στο τηγάνι λιώνουμε την πανσέτα κομμένη σε κυβάκια και ψιλοκομμένη με μαχαίρι. Προσθέτουμε τα λαχανικά καλά ψιλοκομμένα και τα αφήνουμε να μαλακώσουν απαλά. Προσθέτουμε τον κιμά και ανακατεύουμε μέχρι να «σφυρίζει». Ρίχνουμε το μισό ποτήρι κρασί και τη ντομάτα αραιωμένη με λίγο ζωμό, και αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 3 ώρες, προσθέτοντας σταδιακά το γάλα και διορθώνοντας με αλάτι και μαύρο πιπέρι.