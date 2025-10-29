Φτιάξε σκορδόψωμο στο air fryer για να το απολαύσεις με πίτσα ή ζυμαρικά

Τραγανό, αρωματικό και έτοιμο σε λίγα λεπτά στο air fryer.

Αν υπάρχει ένα συνοδευτικό που μπορεί να κάνει κάθε γεύμα πιο απολαυστικό, αυτό είναι σίγουρα το σκορδόψωμο. Τραγανό απ’ έξω, αφράτο και αρωματικό από μέσα, με τη χαρακτηριστική μυρωδιά του βουτύρου και του σκόρδου να πλημμυρίζει την κουζίνα. Και το καλύτερο; Με το air fryer, μπορείτε να το ετοιμάσετε μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς προθέρμανση φούρνου ή περιττό λάδι.

Είτε θέλετε να το σερβίρετε δίπλα σε μια λαχταριστή πίτσα, ένα πιάτο μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας ή απλώς να το απολαύσετε μόνο του σαν σνακ, αυτή η εκδοχή είναι ό,τι πρέπει. Το air fryer ψήνει το ψωμί ομοιόμορφα, το κάνει τραγανό στις άκρες και μαλακό στο εσωτερικό, ενώ το βούτυρο με το σκόρδο λιώνουν ιδανικά, απελευθερώνοντας όλο τους το άρωμα. Πρόκειται για μια απλή αλλά εντυπωσιακή συνταγή που θα γίνει σίγουρα αγαπημένη — ειδικά όταν δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα ετοιμάζεται στο air fryer.

unsplash

Υλικά

2 μικρές μπαγκέτες (περίπου 125γρ. η καθεμία)

50γρ. βούτυρο

3 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες ή πολτοποιημένες

2 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

2 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα ή ώριμο τσένταρ (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Χαράσσουμε τις μπαγκέτες λοξά στην επάνω πλευρά ανά 2-3 εκ., προσέχοντας να μην τις κόψουμε εντελώς. Σε ένα μπολ αναμιγνύουμε το βούτυρο, το σκόρδο και τον μαϊντανό μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Προθερμαίνουμε το air fryer στους 180°C. Αλείφουμε το μείγμα του σκορδοβούτυρου μέσα στα χαραμάδες των μπαγκετών και πασπαλίζουμε με τυρί (εάν θέλετε).

Αν φοβάστε μήπως στάξει το βούτυρο, βάλτε το ψωμί πάνω σε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και τοποθέτησέ το στον κάδο του air fryer. Ψήνουμε για 8-10 λεπτά, μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό, και το τυρί να έχει ροδίσει. Αν δεν χωράει όλο το ψωμί, ψήστε το σε δόσεις. Καλή απόλαυση.