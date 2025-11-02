Μοσχαράκι με αρακά: Η συνταγή που μυρίζει… σπίτι

Η σημερινή συνταγή ανήκει, χωρίς αμφιβολία, στις φθινοπωρινές συνταγές

Όταν φτάνει αυτή η εποχή του χρόνου, ξέρουμε ήδη τι θα ετοιμάσω για δείπνο: μοσχαράκι με αρακά. Είναι από εκείνες τις συνταγές που από μόνες τους μπορούν να κάνουν μια οποιαδήποτε βραδιά ξεχωριστή. Η μυρωδιά του σοταρισμένου μείγματος που γεμίζει την κουζίνα, η σάλτσα που σιγοβράζει, το κρέας που μαλακώνει αργά μέχρι να γίνει τρυφερό σαν βούτυρο, όλα δημιουργούν ένα αίσθημα σπιτικής ζεστασιάς και ηρεμίας που μόνο ορισμένα πιάτα μπορούν να προσφέρουν.

Η συνταγή για το μοσχαράκι θυμίζει Κυριακή, καθαρά τραπεζομάντηλα και ζεστές κουζίνες, τον αργό ρυθμό του χρόνου ενώ οι μέρες γίνονται πιο σύντομες. Σε αυτή την εποχή του χρόνου, συνταγές όπως αυτή είναι υπέροχες γιατί μας ζεσταίνουν, μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς, μας γυρίζουν στην παιδική μας ηλικία και… μας κάνουν σχεδόν να αγαπήσουμε τα πρώτα κρύα. Μια βραδιά, με ένα όμορφο πιάτο μοσχαράκι με αρακά και πουρέ και μια κουβέρτα πάνω στα πόδια μου, μας κάνει να αγαπάμε ακόμη και το φθινόπωρο.

Πώς να πετύχετε ένα τρυφερό και γευστικό μοσχαράκι

Η επιτυχία ξεκινά πάντα από την επιλογή του κομματιού κρέατος για το μοσχαράκι. Η συμβουλή μου είναι να ζητήσετε από τον χασάπη ένα κομμάτι μοσχαρίσιο κατάλληλο για μαγείρεμα που θα πάρει ώρα. Η σπάλα ή το γύρο της σπάλα είναι ιδανικά. Ζήτησέ το κομμένο ήδη σε μικρά κομματάκια, έτοιμα για αλεύρωμα και σοτάρισμα.

Το αλεύρωμα των κομματιών είναι ένα μικρό κόλπο που κάνει τη διαφορά γιατί δημιουργεί μια ελαφριά κρούστα που θα κάνει τη σάλτσα πλούσια και βελούδινη. Υπάρχει όμως μια προειδοποίηση: Το αλεύρι αυξάνει τον κίνδυνο να κολλήσει το κρέας στο σκεύος. Γι’ αυτό πρέπει να ελέγχετε συχνά το μαγείρεμα, να ανακατεύετε απαλά και, αν χρειαστεί, να προσθέσετε λίγο ζεστό υγρό (νερό ή ζωμό) για να μην στεγνώσει. Ο χρόνος κάνει τη μαγεία. Όσο πιο αργά μαγειρεύεται, τόσο πιο τρυφερό γίνεται.

www.cosatipreparopercena.com

Υλικά

800 γρ. κομμάτια μοσχαρίσιου κρέατος

250 γρ. αρακάς (και κατεψυγμένος)

1 μέτριο/μικρό λευκό κρεμμύδι

1 καρότο

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

1 γεμάτο κουταλάκι ζωμός λαχανικών

1 ποτηράκι κρασιού

Λίγο αλεύρι

1 φύλλο δάφνης, κλαδάκι δεντρολίβανο, ματσάκι φασκόμηλο

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Καταρχάς περνάμε τα κομματάκια μοσχαριού από το αλεύρι. Ύστερα σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε τα μυρωδικά, μετά τα αλευρωμένα κομμάτια μοσχαριού και τα σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε το ζεστό νερό, τον ζωμό και λίγο πελτέ ντομάτας. Στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και στο μέσο του μαγειρέματος προσθέτουμε τον αρακά. Αν χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένο, συνιστούμε να τον ζεματίσετε για λίγα λεπτά πριν, ώστε να αποφύγετε το θερμικό σοκ που θα σκληρύνει το κρέας και για να κρατήσει το έντονο πράσινο χρώμα.

Συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε όλα μαζί για περίπου 20 λεπτά, ανακατεύοντας πότε-πότε με ξύλινη κουτάλα. Μην ξεχνάτε να μαζεύετε τους χυμούς που έχουν κολλήσει στα τοιχώματα της κατσαρόλας: Αυτοί δίνουν στη σάλτσα πλούσια γεύση.

Ένα από τα πιο σημαντικά μαγειρικά μυστικά είναι να μην βιάζεστε. Αφήνουμε τον χρόνο να κάνει τη δουλειά του, τη μυρωδιά να γεμίσει το σπίτι και τη σάλτσα να πήξει. Εκείνη τη στιγμή η κουζίνα γίνεται πράξη αγάπης.