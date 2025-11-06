Mini Τarte Τatin με καραμελωμένα κρεμμύδια και κρέμα κατσικίσιου τυριού

Η αλμυρή εκδοχή του γαλλικού κλασικού γλυκού που θα κλέψει την παράσταση.

Το ξέρoυμε πως όταν ακούτε «Τarte Tatin», το μυαλό σας πηγαίνει αμέσως στην κλασική γλυκιά εκδοχή με μήλα — εκείνη που γεννήθηκε τυχαία, όταν οι αδελφές Tatin ξέχασαν να βάλουν τη ζύμη κάτω από τα μήλα και την έβαλαν από πάνω. Και το αποτέλεσμα ήταν τόσο νόστιμο, που έγινε θρυλική. Από αυτό το υπέροχο γαστρονομικό λάθος, λοιπόν, πήραμε έμπνευση για αυτές τις mini Τarte Tatin με καραμελωμένα κρεμμύδια. Στην αλμυρή εκδοχή τους, η φυσική γλυκύτητα των καραμελωμένων κόκκινων κρεμμυδιών συνδυάζεται υπέροχα με την αλμυρότητα του κατσικίσιου τυριού και το άρωμα του θυμαριού. Και μόλις βγουν από τον φούρνο, το άρωμα είναι τόσο μεθυστικό που δεν μπορείς να περιμένεις να κρυώσουν – γίνονται εκείνα τα πιάτα που σε γεμίζουν περηφάνια να τα σερβίρεις, ιδανικά σε ένα φθινοπωρινό δείπνο με φίλους, όταν έξω κάνει ψύχρα αλλά μέσα υπάρχει ζεστασιά και θαλπωρή. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

140 γρ. βούτυρο

1 αυγό μέτριο

4 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι

Αλάτι και πιπέρι

Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια

900 γρ. κόκκινα κρεμμύδια

100 γρ. νερό

100 γρ. ζάχαρη

100 γρ. λευκό ξύδι

100 γρ. ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι

Για τον πάτο στα φορμάκια

Ζάχαρη καστανή

Για την κρέμα από κατσικίσιο τυρί

140 γρ. κατσικίσιο τυρί

20 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Για τη διακόσμηση

4 καρύδια

Λίγο μέλι

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Για τη ζύμη: Βάζουμε στο μπλέντερ το αλεύρι και το κρύο βούτυρο κομμένο σε κύβους. Χτυπάμε μέχρι να γίνει το μείγμα σαν βρεγμένη άμμος. Προσθέτουμε το αυγό, την τριμμένη παρμεζάνα, λίγο αλάτι και πιπέρι, και ανακατεύουμε ξανά μέχρι να ενωθούν. Μετακινούμε τη ζύμη στον πάγκο, πλάθουμε μια μπάλα, την ανοίγουμε με τον πλάστη ανάμεσα σε δύο φύλλα λαδόκολλας (περίπου 3 χιλ. πάχος) και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Για τα κρεμμύδια: Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το νερό, το ξύδι, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη και μια πρέζα αλάτι. Καθώς ζεσταίνονται, καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα κόβουμε στα δύο και ύστερα σε χοντρά φετάκια (περίπου 1,5 εκ.). Όταν η μαρινάδα αρχίσει να βράζει, προσθέτουμε σταδιακά τα κρεμμύδια και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 30 δευτερόλεπτα – ίσα να μαλακώσουν. Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Η κρέμα κατσικίσιου τυριού: Σε ένα μπολ, βάζουμε το τυρί και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και λίγο ελαιόλαδο. Ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει απαλή κρέμα. Αν θέλετε πιο «κομψό» αποτέλεσμα, μπορείτε να τη βάλετε σε καλούπια σιλικόνης για κενέλ, να τη βάλετε στην κατάψυξη και να τη στήσετε πάνω στη τάρτα αφού ξεπαγώσει.

Συναρμολόγηση: Στρώνουμε τα φορμάκια για ταρτάκια με λαδόκολλα και τα αλείφουμε με λίγο βούτυρο. Ρίχνουμε λίγη καστανή ζάχαρη στον πάτο και τοποθετούμε τα κρεμμύδια (η κόκκινη πλευρά προς τα κάτω). Γεμίζουμε ομοιόμορφα κάθε φορμάκι. Παίρνουμε τη ζύμη την τρυπάμε με ένα πιρούνι και σκεπάζουμε τα κρεμμύδια πιέζοντας τις άκρες προς τα μέσα. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρυσαφί χρώμα. Αφήνουμε τα ταρτάκια να σταθούν 5 λεπτά και ξεφορμάρουμε ανάποδα. Προσθέτουμε από πάνω την κρέμα κατσικίσιου τυριού, λίγο μέλι, καρύδια χοντροκομμένα και φρέσκο θυμάρι. Καλή απόλαυση.