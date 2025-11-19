Ξεχάστε τον φούρνο! Τέλεια χοιρινή πανσέτα με τραγανή πέτσα στο air fryer

Το κρέας μένει ζουμερό ενώ η πέτσα είναι φανταστική.

Δεν έχετε δοκιμάσει πραγματικά την πιο νόστιμη πανσέτα μέχρι να τη δοκιμάσετε μαγειρεμένη στο air fryer. Χρειάζεται μόλις 5 λεπτά προετοιμασία (αφού μείνει στο ψυγείο όλη τη νύχτα), ψήνεται στο air fryer και σερβίρεται στο τραπέζι μέσα σε μία ώρα – τόσο γρήγορα και εύκολα, και η τέλεια τραγανή πέτσα είναι πραγματικά απίθανη. Χωρίς τηγάνισμα, χωρίς αργό και κουραστικό ψήσιμο στον φούρνο – απλώς ψήνετε, κόβετε και τρώγεται και μετά χαίρεστε γιατί έχετε ελάχιστο πλύσιμο.

Το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες ψησίματος. Πρώτα, ξεκινάτε σε υψηλή θερμοκρασία για να γίνει η πέτσα τραγανή. Έπειτα, χαμηλώνετε τη θερμοκρασία ώστε η πανσέτα να παραμείνει ζουμερή χωρίς να στεγνώσει. Αυτό που θέλουμε είναι στεγνή, τραγανή πέτσα, αλλά από κάτω τέλεια μαλακό, ζουμερό κρέας. Πεντανόστιμο… Πραγματικά, το μόνο που πρέπει να προσέξετε με το air fryer και την πανσέτα είναι… οι τρόποι σας στο τραπέζι! Το τόσο δυνατό «κρακ» ακούγεται από την πέτσα μπορεί να ενοχλήσετε ακόμα και τους γείτονες!

Συμβουλή: Βάλτε την πανσέτα στο ψυγείο

Η υγρασία είναι ο εχθρός της τέλειας πέτσας. Γι’ αυτό, μην αγνοήσετε τη διαδικασία για την καλύτερη τραγανή πέτσα. Αν έχετε χρόνο, σκούπιστε πολύ καλά την επιφάνεια της πανσέτας με χαρτί κουζίνας και αφήστε την σε ένα ταψί ή πιάτο (με την πέτσα προς τα πάνω) στο ψυγείο, ακάλυπτη, για μερικές ώρες ή ιδανικά όλη τη νύχτα. Έτσι, όταν μπει στον κάδο του air fryer, η στεγνή πέτσα, το αλάτι και ο θερμός αέρας που κυκλοφορεί θα γίνουν η «dream team» σας για τη χρυσοκόκκινη, τραγανή πέτσα.

Βασικά υλικά στη συνταγή για την καλύτερη πανσέτα

Χοιρινή πανσέτα χωρίς κόκαλο: Αρκεί ένα κομμάτι από το σούπερ μάρκετ με χαραγμένη την πέτσα. Απλώς χαράξτε ελαφρά την πέτσα με ένα μικρό κοφτερό μαχαίρι και σκουπίστε τη καλά πριν προσθέσετε το αλάτι – η στεγνή πέτσα είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Μόνο 2 κουταλάκια του γλυκού χρειάζονται. Τρίψε το αλάτι μέσα στις χαραγματιές της πέτσας για εγγυημένα τραγανή υφή. Σπρέι ελαιόλαδου: Ένα ελαφρύ ψέκασμα πάνω στην πέτσα βοηθά στο πιο γρήγορο λιώσιμο του λίπους και επιτρέπει στην επιφάνεια να ψηθεί ομοιόμορφα, δημιουργώντας χρυσοκίτρινη, φουσκωτή, τραγανή πέτσα.

Υλικά

1 κιλό χοιρινή πανσέτα χωρίς κόκαλο, με χαραγμένη πέτσα

2 κ.γ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Σπρέι ελαιόλαδου

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C για 3 λεπτά. Σκουπίζουμε καλά την πανσέτα με χαρτί κουζίνας. Τρίβουμε το αλάτι στην πέτσα. Τοποθετούμε την πανσέτα στον κάδο του air fryer και ψεκάζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ρυθμίζουμε το χρονόμετρο στα 25 λεπτά και ψήνουμε μέχρι να γίνει τραγανή η πέτσα. Ύστερα μειώνουμε τη θερμοκρασία στους 160°C και ρυθμίζουμε το χρονόμετρο στα 30 λεπτά και ψήνουμε μέχρι η πανσέτα να γίνει τρυφερή και να έχει ψηθεί καλά. Καλή απόλαυση.