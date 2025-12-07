Ζουμερό χοιρινό κότσι με κουμκουάτ και ρύζι

Γευστικό και εντυπωσιακό, το χοιρινό κότσι με κουμκουάτ και ρύζι είναι η ιδανική συνταγή για ένα χριστουγεννιάτικο κυρίως πιάτο με κρέας. Δείτε πώς να το ετοιμάσετε.

Το χοιρινό κότσι είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια κρέατος για γιορτινές περιστάσεις, χάρη στη ζουμερή υφή και την πλούσια, βαθιά γεύση του. Στη συγκεκριμένη συνταγή συνδυάζεται με αρωματικά κουμκουάτ και ρύζι δημιουργώντας ένα πιάτο που κλέβει την παράσταση τόσο αισθητικά όσο και γευστικά. Η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο φαίνεται, ενώ το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, αλλά με απόλυτο γιορτινό χαρακτήρα.

Υλικά

2 χοιρινά κότσια

200 γρ. κουμκουάτ

2οο γρ. ρύζι

50 γρ. βούτυρο

1 κρεμμύδι

1 κλωνάρι σέλερι

Ζάχαρη

Ελαιόλαδο

Λευκό κρεμμύδι

Λευκό ξηρό κρασί

Αλάτι, πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Lettieri

Εκτέλεση

Αλατοπιπερώνουμε τα κότσια, τα βάζουμε σε μια μαντεμένια γάστρα με λίγο ελαιόλαδο, κλείνουμε με το καπάκι και ψήνουμε στους 180°C για 50 λεπτά. Στη συνέχεια κόβουμε τα κουμκουάτ στη μέση κατά μήκος. Καθαρίζουμε τα λαχανικά και τα κόβουμε σε μικρούς κύβους. Ύστερα λιώνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι με 1 κουταλιά ζάχαρη, έπειτα προσθέτουμε τη λαχανικά και τα κουμκουάτ και σοτάρουμε για 3-4 λεπτά. Βγάζουμε προσωρινά τα κότσια από τον φούρνο, σβήνουμε με 1 ποτήρι λευκό κρασί και προσθέτουμε τα λαχανικά με τα κουμκουάτ. Και ψήνουμε ξανά για άλλα 50 λεπτά.

Στο μεταξύ, μαγειρεύουμε το ρύζι σε μια κατσαρόλα όπου έχουμε σοτάρει το μισό λευκό κρεμμύδι, ολόκληρο, με μισή κουταλιά ελαιόλαδο. Προσθέτουμε 300 γρ. νερό και μια πρέζα αλάτι, σκεπάζουμε και βάζουμε στον φούρνο στους 180°C για 15 λεπτά. Ύστερα βγάζουμε το ρύζι από τον φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά. Τέλος βγάζουμε τα κότσια από τον φούρνο και σερβίρουμε με το ρύζι και τη σάλτσα κουμκουάτ. Καλή απόλαυση.