Αλμυρός Χριστουγεννιάτικος κορμός: Η συνταγή για ένα εντυπωσιακό ορεκτικό

Μια υπέροχη, εντυπωσιακή και νόστιμη συνταγή για έναν χριστουγεννιάτικο ορεκτικό που μπορούμε να ετοιμάσουμε εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας μόλις μερικά υλικά.

Ο αλμυρός χριστουγεννιάτικος κορμός είναι ένα γευστικό και εντυπωσιακό ορεκτικό που μπορούμε να σερβίρουμε για να δώσουμε λίγη πρωτοτυπία στο τραπέζι. Είναι ιδανικός για το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, για το χριστουγεννιάτικο γεύμα ή ακόμα και για την Πρωτοχρονιά: Εύκολος, ιδιαίτερος και μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές μας προτιμήσεις. Δεν μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή, αλλά είναι ένα από αυτά τα χριστουγεννιάτικα ορεκτικά που μπορούμε να ετοιμάσουμε από την προηγούμενη μέρα, κάτι πολύ βολικό όταν έχουμε καλεσμένους.

Υλικά

Για τον κορμό

5 φέτες ψωμί για τοστ

250 γρ. κρεμώδες τυρί

400 γρ. καπνιστός σολομός

Για την επικάλυψη και τη διακόσμηση

150 γρ. κρεμώδες τυρί

Δεντρολίβανο

Φρέσκες πιπεριές

www.fattoincasadabenedetta.it

Εκτέλεση

Τοποθετούμε τις φέτες ψωμιού στον πάγκο καλυμμένο με μεμβράνη, επικαλύπτοντάς τες κατά 2 εκατοστά περίπου. Πιέζουμε με τον πλάστη για να σχηματιστεί ένα ενιαίο στρώμα. Απλώνουμε το κρεμώδες τυρί για τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια. Στρώνουμε τις φέτες σολομού ομοιόμορφα, χωρίς να επικαλύπτονται. Τυλίγουμε το ορθογώνιο ρολό από τη στενή πλευρά με τη βοήθεια της μεμβράνης.

Τυλίγουμε καλά το ρολό με τη μεμβράνη, σφίγγουμε τις άκρες και το κυλάμε για λίγα δευτερόλεπτα για να πάρει τέλεια μορφή. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες. Αφαιρούμε τη μεμβράνη και τοποθετούμε το ρολό σε πιατέλα. Κόβουμε διαγώνια μία άκρη. Από την άλλη άκρη κόβουμε μια φέτα για να φαίνεται η γέμιση και την τοποθετούμε πάνω στο ρολό. Καλύπτουμε με το τυρί της επικάλυψης και σχηματίζουμε γραμμές με ένα πιρούνι για να μοιάζει με ξύλο. Τελειώνουμε με δεντρολίβανο και μικρές πιπεριές. Ο αλμυρός χριστουγεννιάτικος κορμός είναι έτοιμος. Καλή όρεξη και καλές γιορτές

Συμβουλές

Η γέμιση μπορεί να είναι και ζαμπόν ή μοτσαρέλα αντί για σολομό. Χρησιμοποιούμε καλύτερα φέτες έτοιμες ή εύκολες στο κόψιμο. Προσφέρεται και με τυρί χωρίς λακτόζη ή φυτικά αλλαντικά για vegan εκδοχή. Για διακόσμηση αντί για πιπεριές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φρέσκα κόκκινα σταφύλια ή κόκκους ροζ πιπεριού. Το πράσινο μπορεί να είναι ρόκα αντί για δεντρολίβανο. Τέλος ο κορμός με σολομό φυλάσσεται στο ψυγείο, τυλιγμένος με μεμβράνη ή σε αεροστεγές δοχείο, και διατηρείται 2-3 ημέρες φρέσκος.